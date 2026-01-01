O Readur é uma plataforma de gestão de documentos que utiliza tecnologia OCR para transformar documentos em papel, ficheiros digitalizados e imagens em arquivos digitais pesquisáveis. Aceita PDFs, imagens e ficheiros do Office através de carregamento por arrastar e largar ou de uma pasta de monitorização automática, extrai texto sem alterar os ficheiros originais e indexa tudo no PostgreSQL para uma pesquisa de texto completo rápida.

O alojamento próprio do Readur mantém documentos sensíveis — registos legais, ficheiros médicos, recibos financeiros — sob o seu controlo exclusivo, sem carregar para serviços OCR de terceiros que podem reter cópias ou partilhar conteúdo. A autenticação baseada em tokens e as configurações OCR configuráveis dão-lhe controlo granular sobre a concorrência de processamento, deteção de idioma e restrições de tipo de ficheiro.