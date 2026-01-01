Implemente o Readur com instalação de um clique.
Sistema de gestão de documentos que utiliza OCR para transformar ficheiros e imagens digitalizados em arquivos totalmente pesquisáveis.
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O que pode criar com Readur
O Readur é uma plataforma de gestão de documentos que utiliza tecnologia OCR para transformar documentos em papel, ficheiros digitalizados e imagens em arquivos digitais pesquisáveis. Aceita PDFs, imagens e ficheiros do Office através de carregamento por arrastar e largar ou de uma pasta de monitorização automática, extrai texto sem alterar os ficheiros originais e indexa tudo no PostgreSQL para uma pesquisa de texto completo rápida.
O alojamento próprio do Readur mantém documentos sensíveis — registos legais, ficheiros médicos, recibos financeiros — sob o seu controlo exclusivo, sem carregar para serviços OCR de terceiros que podem reter cópias ou partilhar conteúdo. A autenticação baseada em tokens e as configurações OCR configuráveis dão-lhe controlo granular sobre a concorrência de processamento, deteção de idioma e restrições de tipo de ficheiro.
Principais características de Readur
Extração de Texto OCR
Extrai texto automaticamente de PDFs e imagens digitalizados para que cada documento se torne pesquisável sem transcrição manual.
Automação de Pasta Monitorizada
Solte os ficheiros numa pasta monitorizada e o Readur processa-os e indexa-os automaticamente, eliminando passos de carregamento repetitivos para ingestão em massa.
Pesquisa de Texto Completo
A pesquisa de texto completo com suporte PostgreSQL devolve documentos relevantes instantaneamente em todo o seu arquivo, com filtragem e classificação incorporadas.
Processamento Não Destrutivo
Os ficheiros originais são preservados exatamente como carregados – o texto OCR é armazenado separadamente para que os documentos de origem permaneçam idênticos bit a bit.
Apoio multi-formato
Suporta PDFs, formatos de imagem comuns, texto simples, RTF e documentos do Office num único arquivo unificado, sem fluxos de trabalho específicos de formato.
Por que executar Readur na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion