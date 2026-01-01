Implemente Easy!Appointments com instalação de um clique.
Sistema de agendamento de consultas de código aberto e gratuito, com autoagendamento para clientes, calendários para múltiplos prestadores e notificações de email automatizadas.
Escolha um plano VPS para Easy!Appointments
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Easy!Appointments
O Easy!Appointments é uma plataforma de agendamento abrangente e de código aberto que permite às empresas de serviços oferecer agendamento de compromissos online sem pagar taxas por reserva ou aceitar a dependência da plataforma. Os clientes veem a disponibilidade em tempo real e reservam os horários eles próprios, reduzindo as interrupções telefónicas e a gestão manual do calendário para a equipa.
O sistema suporta vários prestadores de serviços com calendários independentes, formulários de reserva personalizáveis e lembretes de email automáticos que reduzem as taxas de não comparência. A sincronização com o Google Calendar mantém os horários sincronizados com as ferramentas que a equipa já utiliza. Setores desde a saúde e beleza até à consultoria e educação confiam no Easy!Appointments pela sua interface limpa e configuração flexível. Esta implementação combina a aplicação com uma base de dados MySQL para uma persistência fiável dos dados de agendamento.
Principais características de Easy!Appointments
Auto-reserva do Cliente
Clientes visualizam a disponibilidade em tempo real e marcam compromissos online sem qualquer troca de mensagens com a equipa.
Calendários de múltiplos fornecedores
Gere calendários individuais e janelas de disponibilidade para cada prestador de serviços, evitando reservas duplas entre equipas.
Notificações automatizadas
Envia e-mails de confirmação e lembrete automaticamente, reduzindo as taxas de não comparência sem qualquer acompanhamento manual.
Sincronização do Google Calendar
Sincroniza as reservas com o Google Calendar para que os fornecedores vejam os agendamentos juntamente com o resto da sua agenda.
Formulários de reserva personalizáveis
Personalize os campos que os clientes preenchem no momento da reserva para recolher as informações que cada tipo de serviço requer.
Por que executar Easy!Appointments na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion