O Easy!Appointments é uma plataforma de agendamento abrangente e de código aberto que permite às empresas de serviços oferecer agendamento de compromissos online sem pagar taxas por reserva ou aceitar a dependência da plataforma. Os clientes veem a disponibilidade em tempo real e reservam os horários eles próprios, reduzindo as interrupções telefónicas e a gestão manual do calendário para a equipa.

O sistema suporta vários prestadores de serviços com calendários independentes, formulários de reserva personalizáveis e lembretes de email automáticos que reduzem as taxas de não comparência. A sincronização com o Google Calendar mantém os horários sincronizados com as ferramentas que a equipa já utiliza. Setores desde a saúde e beleza até à consultoria e educação confiam no Easy!Appointments pela sua interface limpa e configuração flexível. Esta implementação combina a aplicação com uma base de dados MySQL para uma persistência fiável dos dados de agendamento.