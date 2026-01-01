Implemente Vvveb CMS com instalação de um clique.
CMS de arrastar e largar para criar sites, blogues e lojas de ecommerce visualmente, sem escrever código.
Escolha um plano VPS para Vvveb CMS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Vvveb CMS
O Vvveb é um sistema de gestão de conteúdos de código aberto com um construtor de páginas visual integrado de arrastar e largar. Permite conceber e publicar sites profissionais, blogues e lojas online arrastando componentes para a tela e personalizando-os visualmente — sem necessidade de codificação.
O autoalojamento do Vvveb num VPS oferece controlo total sobre a infraestrutura e os dados do seu site, sem taxas mensais de SaaS. A biblioteca de componentes abrange layouts, texto, multimédia, formulários e elementos de comércio eletrónico, enquanto o backend oferece gestão de várias páginas, carregamentos de multimédia e personalização de temas.
Principais características de Vvveb CMS
Construtor de páginas visual
Crie páginas arrastando e largando componentes para uma tela em tempo real com feedback visual instantâneo e edição em linha.
Pronto para Ecommerce
Crie catálogos de produtos, carrinhos de compras e fluxos de finalização de compra com componentes e modelos de e-commerce incorporados.
Gestão de Blogue
Crie e gira publicações de blog com categorias, etiquetas e perfis de autor utilizando as ferramentas de gestão de conteúdos incorporadas.
Personalização do tema
Personalize as cores, os tipos de letra e a disposição globalmente através do editor de temas, sem tocar diretamente nos ficheiros CSS ou de modelo.
Publicação sem código
Publicar novas páginas e atualizar conteúdo visualmente sem o envolvimento de um programador, mantendo as atualizações do site rápidas e independentes.
Por que executar Vvveb CMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.