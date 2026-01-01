O Vvveb é um sistema de gestão de conteúdos de código aberto com um construtor de páginas visual integrado de arrastar e largar. Permite conceber e publicar sites profissionais, blogues e lojas online arrastando componentes para a tela e personalizando-os visualmente — sem necessidade de codificação.

O autoalojamento do Vvveb num VPS oferece controlo total sobre a infraestrutura e os dados do seu site, sem taxas mensais de SaaS. A biblioteca de componentes abrange layouts, texto, multimédia, formulários e elementos de comércio eletrónico, enquanto o backend oferece gestão de várias páginas, carregamentos de multimédia e personalização de temas.