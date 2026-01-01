Implemente Jenkins com instalação de um clique.
Servidor de automação de código aberto para a construção de pipelines de CI/CD com mais de 1.800 integrações de plugins.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jenkins
O Jenkins é o servidor de automação de código aberto líder mundial, confiado por milhões de equipas de desenvolvimento para impulsionar pipelines de integração contínua e entrega contínua. Com mais de 1.800 plugins, o Jenkins integra-se com praticamente todas as ferramentas no desenvolvimento de software moderno — do Git e GitHub ao Docker, Kubernetes, AWS e mais além.
Alojar o Jenkins no seu próprio VPS oferece-lhe recursos de compilação dedicados, sem preços por minuto, sem limites de tempo de execução e controlo total sobre o seu ambiente de compilação. Instale qualquer SDK, compilador ou dependência que os seus projetos exijam sem encontrar restrições de plataforma.
Principais características de Jenkins
Pipeline como Código
Defina fluxos de trabalho CI/CD num Jenkinsfile com controlo de versão, tornando a sua automação reproduzível e revisável juntamente com o seu código de aplicação.
1 800+ Plugins
Integre o Jenkins com o GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack e praticamente qualquer ferramenta da qual o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento depende.
Compilações Distribuídas
Distribua as compilações por vários agentes para execução paralela, reduzindo drasticamente o tempo de feedback em grandes conjuntos de testes.
Controlo de Acesso Baseado em Funções
Gerir o acesso da equipa com permissões granulares, com suporte para fornecedores de autenticação LDAP, Active Directory, OAuth e SAML.
Compilações Programadas e Acionadas
Execute compilações com agendamentos cron, webhooks Git, conclusões de tarefas a montante ou etapas de aprovação manual para corresponder a qualquer fluxo de trabalho de lançamento.
Por que executar Jenkins na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.