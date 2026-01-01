O Jenkins é o servidor de automação de código aberto líder mundial, confiado por milhões de equipas de desenvolvimento para impulsionar pipelines de integração contínua e entrega contínua. Com mais de 1.800 plugins, o Jenkins integra-se com praticamente todas as ferramentas no desenvolvimento de software moderno — do Git e GitHub ao Docker, Kubernetes, AWS e mais além.

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