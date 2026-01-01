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Plataforma de e-commerce headless de código aberto para construir lojas online multivendedor, B2B e transfronteiriças.

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1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
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KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
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KVM 4
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4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
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KVM 8
64,99
21,99/mês
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8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
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KVM 1
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Spree

Spree é uma plataforma de e-commerce headless totalmente de código aberto, construída em Ruby on Rails, que impulsiona tudo, desde lojas de produto único a marketplaces B2B empresariais e plataformas multi-vendedor. Inclui uma API REST completa, um SDK TypeScript e uma montra Next.js pronta para produção, para que possa lançar uma loja online totalmente personalizada sem construir o backend do zero.

O autoalojamento do Spree no seu próprio VPS oferece-lhe controlo total sobre os dados dos clientes, fluxos de pagamento e catálogo de produtos – sem partilha de receita, sem taxas de transação e sem restrições de fornecedor sobre quais gateways de pagamento ou serviços de fulfillment pode ligar.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Spree

Arquitetura sem cabeça

Uma API REST completa e um SDK TypeScript permitem construir qualquer loja online – Next.js, móvel ou personalizada – enquanto o Spree gere toda a lógica de comércio nos bastidores.

Marketplace Multivendedor

A gestão de vendedores integrada permite-lhe gerir um marketplace com vários vendedores, catálogos separados e gestão independente de pedidos a partir de uma única instalação.

B2B Atacado

Crie grupos de clientes com preços personalizados, mínimos de encomenda e condições de crédito para gerir o comércio grossista B2B juntamente com a sua loja B2C sem uma segunda plataforma.

Comércio Transfronteiriço

O suporte nativo a múltiplas moedas e múltiplos idiomas permite vender globalmente sem plugins de terceiros ou soluções alternativas por país.

Pesquisa de produtos de texto completo

A integração Meilisearch oferece pesquisa de produtos tolerante a erros de digitação, em milissegundos, com filtragem facetada incluída de origem.

Por que executar Spree na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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