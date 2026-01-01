Spree é uma plataforma de e-commerce headless totalmente de código aberto, construída em Ruby on Rails, que impulsiona tudo, desde lojas de produto único a marketplaces B2B empresariais e plataformas multi-vendedor. Inclui uma API REST completa, um SDK TypeScript e uma montra Next.js pronta para produção, para que possa lançar uma loja online totalmente personalizada sem construir o backend do zero.

O autoalojamento do Spree no seu próprio VPS oferece-lhe controlo total sobre os dados dos clientes, fluxos de pagamento e catálogo de produtos – sem partilha de receita, sem taxas de transação e sem restrições de fornecedor sobre quais gateways de pagamento ou serviços de fulfillment pode ligar.