Implemente o Spree com instalação de um clique.
Plataforma de e-commerce headless de código aberto para construir lojas online multivendedor, B2B e transfronteiriças.
Escolha um plano VPS para Spree
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Spree
Spree é uma plataforma de e-commerce headless totalmente de código aberto, construída em Ruby on Rails, que impulsiona tudo, desde lojas de produto único a marketplaces B2B empresariais e plataformas multi-vendedor. Inclui uma API REST completa, um SDK TypeScript e uma montra Next.js pronta para produção, para que possa lançar uma loja online totalmente personalizada sem construir o backend do zero.
O autoalojamento do Spree no seu próprio VPS oferece-lhe controlo total sobre os dados dos clientes, fluxos de pagamento e catálogo de produtos – sem partilha de receita, sem taxas de transação e sem restrições de fornecedor sobre quais gateways de pagamento ou serviços de fulfillment pode ligar.
Principais características de Spree
Arquitetura sem cabeça
Uma API REST completa e um SDK TypeScript permitem construir qualquer loja online – Next.js, móvel ou personalizada – enquanto o Spree gere toda a lógica de comércio nos bastidores.
Marketplace Multivendedor
A gestão de vendedores integrada permite-lhe gerir um marketplace com vários vendedores, catálogos separados e gestão independente de pedidos a partir de uma única instalação.
B2B Atacado
Crie grupos de clientes com preços personalizados, mínimos de encomenda e condições de crédito para gerir o comércio grossista B2B juntamente com a sua loja B2C sem uma segunda plataforma.
Comércio Transfronteiriço
O suporte nativo a múltiplas moedas e múltiplos idiomas permite vender globalmente sem plugins de terceiros ou soluções alternativas por país.
Pesquisa de produtos de texto completo
A integração Meilisearch oferece pesquisa de produtos tolerante a erros de digitação, em milissegundos, com filtragem facetada incluída de origem.
Por que executar Spree na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.