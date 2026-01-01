A Papra é uma plataforma de gestão e arquivo de documentos de código aberto projetada para armazenamento a longo prazo e fácil recuperação de documentos pessoais e organizacionais – recibos, garantias, contratos e tudo o que precisa de guardar. Ao contrário das soluções DMS inchadas, a Papra foca-se na simplicidade: carregue documentos, identifique-os, pesquise-os e encontre-os novamente anos mais tarde.

Alojar a Papra no seu próprio VPS coloca os seus documentos sob o seu controlo total, sem acesso de terceiros, sem taxas por documento e sem limites de armazenamento para além do seu próprio disco. A base de dados SQLite integrada significa zero dependências de infraestrutura – apenas um único contentor e um volume.