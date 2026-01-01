Implemente Papra numa instalação com um clique.
Plataforma de gestão de documentos de código aberto minimalista para arquivar e recuperar os seus ficheiros importantes.
Escolha um plano VPS para Papra
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Papra
A Papra é uma plataforma de gestão e arquivo de documentos de código aberto projetada para armazenamento a longo prazo e fácil recuperação de documentos pessoais e organizacionais – recibos, garantias, contratos e tudo o que precisa de guardar. Ao contrário das soluções DMS inchadas, a Papra foca-se na simplicidade: carregue documentos, identifique-os, pesquise-os e encontre-os novamente anos mais tarde.
Alojar a Papra no seu próprio VPS coloca os seus documentos sob o seu controlo total, sem acesso de terceiros, sem taxas por documento e sem limites de armazenamento para além do seu próprio disco. A base de dados SQLite integrada significa zero dependências de infraestrutura – apenas um único contentor e um volume.
Principais características de Papra
Pesquisa de texto completo
Pesquise em conteúdo de documentos, etiquetas e metadados instantaneamente – incluindo texto extraído de imagens digitalizadas via OCR.
Regras de etiquetagem automatizadas
Defina regras para etiquetar automaticamente os documentos recebidos com base em padrões de nome de ficheiro ou conteúdo, mantendo o seu arquivo organizado sem esforço manual.
Ingestão de email
Envie documentos diretamente para a caixa de entrada Papra por email, facilitando o arquivamento de recibos e faturas à medida que chegam.
Organizações e partilha
Crie várias organizações e convide colaboradores, para que famílias ou pequenas equipas possam gerir documentos em conjunto em espaços separados.
API e webhooks
Integre o Papra com outras ferramentas utilizando a REST API, CLI, SDK e webhooks para fluxos de trabalho de documentos automatizados.
Por que executar Papra na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.