O FileFlows é um sistema inteligente de processamento de ficheiros que gere e otimiza automaticamente a sua biblioteca de multimédia através de fluxos de trabalho visuais personalizáveis. Monitoriza diretórios para novos ficheiros, aplica regras de transcodificação inteligentes e pode reduzir os requisitos de armazenamento em até 90% — tudo sem intervenção manual. O suporte de aceleração de hardware para Intel QuickSync, NVIDIA e AMD mantém o processamento rápido mesmo em bibliotecas grandes.

O alojamento próprio do FileFlows no seu VPS dá aos seus fluxos de trabalho de multimédia recursos de CPU dedicados 24 horas por dia, mantém o processamento da sua biblioteca completamente privado e evita os custos por ficheiro e os limites de largura de banda dos serviços de transcodificação baseados na nuvem.