Implemente o FileFlows com uma instalação de um clique.
Processador de ficheiros multimédia automatizado que transcodifica e otimiza de forma inteligente a sua biblioteca, reduzindo os tamanhos dos ficheiros até 90%.
Escolha um plano VPS para FileFlows
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FileFlows
O FileFlows é um sistema inteligente de processamento de ficheiros que gere e otimiza automaticamente a sua biblioteca de multimédia através de fluxos de trabalho visuais personalizáveis. Monitoriza diretórios para novos ficheiros, aplica regras de transcodificação inteligentes e pode reduzir os requisitos de armazenamento em até 90% — tudo sem intervenção manual. O suporte de aceleração de hardware para Intel QuickSync, NVIDIA e AMD mantém o processamento rápido mesmo em bibliotecas grandes.
O alojamento próprio do FileFlows no seu VPS dá aos seus fluxos de trabalho de multimédia recursos de CPU dedicados 24 horas por dia, mantém o processamento da sua biblioteca completamente privado e evita os custos por ficheiro e os limites de largura de banda dos serviços de transcodificação baseados na nuvem.
Principais características de FileFlows
Designer de fluxo visual
Crie pipelines de processamento personalizadas com um editor de fluxos de arrastar e largar – sem necessidade de scripts para criar fluxos de trabalho complexos com várias etapas.
Até 90% de Redução de Tamanho
A transcodificação inteligente para H.265/HEVC, AV1 e outros codecs modernos reduz drasticamente o tamanho dos ficheiros enquanto preserva a qualidade visual.
Aceleração de hardware
Suporta codificadores Intel QuickSync, NVIDIA NVENC e AMD para descarregar a transcodificação do CPU e processar ficheiros significativamente mais rápido.
Monitorização Automática de Ficheiros
Monitoriza diretórios para novos ficheiros e aciona o processamento automaticamente, para que a sua biblioteca permaneça otimizada sem qualquer intervenção manual.
Ecossistema de Plugins
Estenda o FileFlows com plugins para normalização de áudio, gestão de legendas, renomeação de ficheiros e integração com servidores de multimédia como o Plex e o Jellyfin.
Por que executar FileFlows na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.