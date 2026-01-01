MantisBT (Mantis Bug Tracker) é um sistema de rastreamento de problemas de código aberto de longa data, escrito em PHP, utilizado por equipas de software para registar erros, gerir pedidos de funcionalidades e coordenar o trabalho em vários projetos. Construído em torno de fluxos de trabalho personalizáveis, permissões granulares por projeto e notificações por email, foca-se na disciplina de gestão de problemas sem o inchaço de suites completas de gestão de projetos.

A auto-hospedagem do MantisBT mantém os defeitos reportados, anexos e discussões internas na infraestrutura que controla — essencial para organizações cujos relatórios de erros contêm passos de reprodução, dados de clientes ou código proprietário. Esta implementação é fornecida com MariaDB para um histórico de problemas duradouro e elimina os custos de licenciamento por utilizador cobrados por muitos rastreadores de problemas comerciais.