Implemente o MantisBT com instalação de um clique.
Rastreador de erros de código aberto para equipas de software registarem defeitos, gerirem pedidos de funcionalidades e coordenarem fluxos de trabalho de projetos.
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O que pode criar com MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) é um sistema de rastreamento de problemas de código aberto de longa data, escrito em PHP, utilizado por equipas de software para registar erros, gerir pedidos de funcionalidades e coordenar o trabalho em vários projetos. Construído em torno de fluxos de trabalho personalizáveis, permissões granulares por projeto e notificações por email, foca-se na disciplina de gestão de problemas sem o inchaço de suites completas de gestão de projetos.
A auto-hospedagem do MantisBT mantém os defeitos reportados, anexos e discussões internas na infraestrutura que controla — essencial para organizações cujos relatórios de erros contêm passos de reprodução, dados de clientes ou código proprietário. Esta implementação é fornecida com MariaDB para um histórico de problemas duradouro e elimina os custos de licenciamento por utilizador cobrados por muitos rastreadores de problemas comerciais.
Principais características de MantisBT
Fluxos de trabalho personalizáveis
Defina as transições de estado, os estados de resolução e as regras de acesso por projeto para que o rastreador reflita como cada equipa realmente move o trabalho desde o relatório até à resolução.
Permissões granulares
O controlo de acesso baseado em funções ao nível do projeto, categoria e campo mantém as questões sensíveis visíveis apenas às pessoas que precisam de as ver.
Notificações de email
As regras de email configuráveis notificam os relatores, os responsáveis e os observadores à medida que as incidências mudam de estado, garantindo que nenhum defeito ou pedido de funcionalidade fica por tratar.
Campos personalizados e filtros
Adicione campos personalizados arbitrários a incidências e guarde filtros complexos como vistas nomeadas para fazer a triagem de milhares de relatórios sem perder o contexto.
Arquitetura de plugins
Um extenso ecossistema de plugins expande o MantisBT com integração de controlo de código-fonte, métodos de autenticação adicionais e complementos de relatórios.
REST e SOAP APIs
As interfaces REST e SOAP permitem criar problemas por script, automatizar a triagem e integrar o rastreador com pipelines de CI ou ferramentas externas.
Por que executar MantisBT na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.