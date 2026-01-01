O Flowise é uma plataforma low-code de código aberto que torna a criação de aplicações de IA sofisticadas acessível a programadores e equipas sem necessidade de programação intensiva. A sua interface visual de arrastar e largar permite ligar modelos de linguagem, bases de dados vetoriais, sistemas de memória e ferramentas externas em workflows coesos. O Flowise suporta modelos OpenAI, Anthropic, Google e de código aberto, tornando-o flexível para diversos casos de uso de IA, desde chatbots a aplicações RAG e agentes autónomos.

O autoalojamento do Flowise no seu VPS oferece-lhe total controlo sobre os seus workflows de IA, dados de conversação e bases de conhecimento integradas. Pode ligar-se a bases de dados internas e APIs que as plataformas na nuvem não conseguem alcançar, e configurar recursos especificamente para as suas cargas de trabalho LLM sem custos por chamada de API ou preocupações com a privacidade dos dados.