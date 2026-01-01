Instale Flowise com um clique.
Plataforma low-code de código aberto para construir fluxos de orquestração de LLM e agentes de IA com uma interface visual de arrastar e largar.
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O que pode criar com Flowise
O Flowise é uma plataforma low-code de código aberto que torna a criação de aplicações de IA sofisticadas acessível a programadores e equipas sem necessidade de programação intensiva. A sua interface visual de arrastar e largar permite ligar modelos de linguagem, bases de dados vetoriais, sistemas de memória e ferramentas externas em workflows coesos. O Flowise suporta modelos OpenAI, Anthropic, Google e de código aberto, tornando-o flexível para diversos casos de uso de IA, desde chatbots a aplicações RAG e agentes autónomos.
O autoalojamento do Flowise no seu VPS oferece-lhe total controlo sobre os seus workflows de IA, dados de conversação e bases de conhecimento integradas. Pode ligar-se a bases de dados internas e APIs que as plataformas na nuvem não conseguem alcançar, e configurar recursos especificamente para as suas cargas de trabalho LLM sem custos por chamada de API ou preocupações com a privacidade dos dados.
Principais características de Flowise
Construtor de Fluxo Visual
Interface de arrastar e largar para montar pipelines de IA complexos a partir de nós pré-construídos sem escrever código de orquestração.
RAG Apoio
Capacidades de Geração Aumentada por Recuperação incorporadas com integração de base de dados vetorial para a construção de aplicações de IA baseadas em conhecimento.
Apoio Multi-LLM
Ligue-se a OpenAI, Anthropic, Google, Cohere e modelos de código aberto locais a partir de uma única interface unificada.
Frameworks de agente
Crie agentes de IA autónomos que utilizam ferramentas, raciocinam através de tarefas com vários passos e mantêm a memória conversacional entre sessões.
Integração de API
Exponha qualquer fluxo como um endpoint de API para incorporar capacidades de IA diretamente nas suas aplicações e fluxos de trabalho existentes.
Por que executar Flowise na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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