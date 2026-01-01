O yt-dlp Web UI é uma interface de navegador de alto desempenho e um servidor JSON-RPC para o popular descarregador yt-dlp. Expõe todo o poder do yt-dlp através de uma interface web limpa para que possa enfileirar downloads, monitorizar o progresso em tempo real, assistir a transmissões ao vivo futuras e obter vídeos do YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud e centenas de outros sites suportados sem precisar de usar a linha de comandos.

Alojá-lo no seu VPS liberta-o de instaladores de desktop, extensões de navegador que deixam de funcionar a cada alteração de site e descarregadores online com anúncios. Os ficheiros são guardados diretamente no armazenamento do servidor com a largura de banda do datacenter, o servidor RPC permite-lhe programar automação e um limite de fila integrado protege os recursos partilhados no servidor.