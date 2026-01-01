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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com yt-dlp Web UI

O yt-dlp Web UI é uma interface de navegador de alto desempenho e um servidor JSON-RPC para o popular descarregador yt-dlp. Expõe todo o poder do yt-dlp através de uma interface web limpa para que possa enfileirar downloads, monitorizar o progresso em tempo real, assistir a transmissões ao vivo futuras e obter vídeos do YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud e centenas de outros sites suportados sem precisar de usar a linha de comandos.

Alojá-lo no seu VPS liberta-o de instaladores de desktop, extensões de navegador que deixam de funcionar a cada alteração de site e descarregadores online com anúncios. Os ficheiros são guardados diretamente no armazenamento do servidor com a largura de banda do datacenter, o servidor RPC permite-lhe programar automação e um limite de fila integrado protege os recursos partilhados no servidor.

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O que pode criar com {name}

Principais características de yt-dlp Web UI

Desenvolvido por yt-dlp

Construído com base no yt-dlp, com suporte para downloads do YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud e mais de mil outros sites de vídeo e áudio.

Fila em tempo real

Monitorize cada download ativo e pendente com progresso em tempo real, ETA e atualizações de velocidade transmitidas via WebSockets.

Seleção de formato

Selecione formatos exatos de vídeo e áudio, extraia apenas o áudio, substitua os nomes de ficheiro de saída, ou passe argumentos yt-dlp personalizados seguros por descarga.

Servidor JSON-RPC

Um ponto de extremidade RPC programável permite acionar transferências a partir de tarefas cron, scripts ou clientes de terceiros sem usar a IU.

Limites de concorrência

O tamanho da fila configurável mantém os downloads simultâneos sob controlo para que uma lista de reprodução grande não esgote a largura de banda do VPS ou o I/O do disco.

Autenticação baseada em token

A autenticação JWT incorporada protege a interface de utilizador web e os pontos de extremidade RPC por trás de um nome de utilizador e palavra-passe gerados.

Por que executar yt-dlp Web UI na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

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