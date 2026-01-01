O Redpanda Console é uma interface web de código aberto desenvolvida pela Redpanda Data para inspecionar e operar clusters de streaming compatíveis com Kafka. Expõe tópicos, partições, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACLs e payloads de mensagens em tempo real através de uma única interface, com suporte integrado para descodificação de JSON, Avro, Protobuf e MessagePack.

Esta implementação com um clique envia a Console juntamente com um broker Redpanda incorporado para que obtenha um endpoint Kafka-API funcional, um Schema Registry e uma Admin API no momento em que o contentor é iniciado. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os dados de eventos, payloads de clientes e metadados de stream inteiramente sob o seu controlo, sem taxas SaaS por broker.