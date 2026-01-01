Implemente o Redpanda Console com um clique.
Interface web amigável para programadores para gerir clusters Kafka e Redpanda, tópicos, grupos de consumidores e fluxos de mensagens em tempo real.
Escolha um plano VPS para Redpanda Console
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Redpanda Console
O Redpanda Console é uma interface web de código aberto desenvolvida pela Redpanda Data para inspecionar e operar clusters de streaming compatíveis com Kafka. Expõe tópicos, partições, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACLs e payloads de mensagens em tempo real através de uma única interface, com suporte integrado para descodificação de JSON, Avro, Protobuf e MessagePack.
Esta implementação com um clique envia a Console juntamente com um broker Redpanda incorporado para que obtenha um endpoint Kafka-API funcional, um Schema Registry e uma Admin API no momento em que o contentor é iniciado. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os dados de eventos, payloads de clientes e metadados de stream inteiramente sob o seu controlo, sem taxas SaaS por broker.
Principais características de Redpanda Console
Visualizador de mensagens ao vivo
Transmita registos de qualquer tópico em tempo real com viagem no tempo, pesquisa e descodificação por campo para payloads JSON, Avro e Protobuf.
Gestão de tópicos
Crie, configure e elimine tópicos, edite as definições de retenção e partição, e produza mensagens de teste diretamente a partir do navegador.
Perceções do grupo de consumidores
Inspecionar membros do grupo, atraso por partição e offsets para que possa depurar consumidores bloqueados sem ter de recorrer a ferramentas de linha de comandos.
Registo de Esquemas incorporado
Navegue pelos tópicos Avro, JSON Schema e Protobuf, veja o histórico de versões e verifique a compatibilidade antes de promover as alterações.
Broker Redpanda Embutido
Fornecido com um broker Redpanda totalmente configurado que expõe a API Kafka, o Schema Registry e a Admin API para testes instantâneos.
Kafka API compatível
Ligue a Consola a qualquer cluster externo Kafka, Confluent Cloud, MSK ou Redpanda, apontando-a para os seus brokers existentes.
Por que executar Redpanda Console na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.