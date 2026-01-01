Dittofeed é uma alternativa de código aberto a Braze e Iterable, criado para equipas de produto e marketing que precisam de controlo total sobre as mensagens aos clientes sem preços por mensagem. Permite conceber fluxos de jornada automatizados acionados pelo comportamento do utilizador — sequências de onboarding, campanhas de reengajamento, alertas transacionais e muito mais — através de canais de email, SMS, WhatsApp, Slack e notificações push móveis.

O autoalojamento do Dittofeed mantém todos os dados de eventos de clientes, listas de contactos e histórico de mensagens na sua própria infraestrutura. Evita taxas por utilizador e por mensagem, mantendo a capacidade de integrar diretamente com o seu data warehouse, ligar o seu próprio fornecedor de email e cumprir os requisitos de residência de dados.