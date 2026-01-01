Instale o Dittofeed com um clique.
Plataforma de envolvimento do cliente de código aberto para mensagens multicanal automatizadas via email, SMS, Slack e notificações push para telemóvel.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dittofeed
Dittofeed é uma alternativa de código aberto a Braze e Iterable, criado para equipas de produto e marketing que precisam de controlo total sobre as mensagens aos clientes sem preços por mensagem. Permite conceber fluxos de jornada automatizados acionados pelo comportamento do utilizador — sequências de onboarding, campanhas de reengajamento, alertas transacionais e muito mais — através de canais de email, SMS, WhatsApp, Slack e notificações push móveis.
O autoalojamento do Dittofeed mantém todos os dados de eventos de clientes, listas de contactos e histórico de mensagens na sua própria infraestrutura. Evita taxas por utilizador e por mensagem, mantendo a capacidade de integrar diretamente com o seu data warehouse, ligar o seu próprio fornecedor de email e cumprir os requisitos de residência de dados.
Principais características de Dittofeed
Automação da jornada
Crie fluxos de mensagens em várias etapas acionados por eventos do utilizador, atrasos temporais ou adesão a segmentos, utilizando um editor visual de arrastar e largar.
Entrega multicanal
Envie mensagens via email, SMS, notificações push móveis, WhatsApp e Slack a partir de uma única plataforma, sem gerir fornecedores separados por canal.
Segmentação comportamental
Crie segmentos de público dinâmicos a partir de eventos e propriedades de utilizador em tempo real para segmentar os utilizadores certos no momento certo.
Biblioteca de Templates
Crie e versione modelos de mensagem com um editor avançado, e depois reutilize-os em várias jornadas e campanhas.
Entrega Analytics
Monitorize as taxas de abertura, taxas de cliques, conversões e erros de entrega por jornada e canal para otimizar a comunicação ao longo do tempo.
Por que executar Dittofeed na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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