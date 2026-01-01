ArangoDB é uma base de dados multi-modelo nativa de código aberto que gere grafos, documentos e dados de chave-valor num único motor. Ao contrário das bases de dados especializadas que o prendem a um único modelo de dados, o ArangoDB permite-lhe misturar modelos numa única consulta usando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando a sobrecarga de manter sistemas separados para diferentes tipos de dados.

O autoalojamento do ArangoDB oferece-lhe controlo total sobre os seus dados, esquema e otimização de desempenho, sem taxas de licenciamento ou limites de utilização. A sua interface web integrada oferece exploração visual de grafos, execução de consultas, gestão de coleções e monitorização de servidor, sem quaisquer ferramentas adicionais.