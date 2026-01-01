Implemente ArangoDB com instalação de um clique.
Base de dados multi-modelo nativa com suporte para grafos, documentos e dados chave-valor através de uma única linguagem de consulta unificada.
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O que pode criar com ArangoDB
ArangoDB é uma base de dados multi-modelo nativa de código aberto que gere grafos, documentos e dados de chave-valor num único motor. Ao contrário das bases de dados especializadas que o prendem a um único modelo de dados, o ArangoDB permite-lhe misturar modelos numa única consulta usando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando a sobrecarga de manter sistemas separados para diferentes tipos de dados.
O autoalojamento do ArangoDB oferece-lhe controlo total sobre os seus dados, esquema e otimização de desempenho, sem taxas de licenciamento ou limites de utilização. A sua interface web integrada oferece exploração visual de grafos, execução de consultas, gestão de coleções e monitorização de servidor, sem quaisquer ferramentas adicionais.
Principais características de ArangoDB
Consultas multi-modelo
Consulte gráficos, documentos e dados de chave-valor em conjunto numa única instrução AQL, sem unir bases de dados separadas.
Percurso de Grafo
Percorrer relações através de milhões de nós conectados com algoritmos de grafo nativos, incluindo caminho mais curto, k-caminhos mais curtos e correspondência de padrões.
IU Web integrada
Gerir coleções, executar consultas, visualizar gráficos e monitorizar o desempenho do servidor a partir de um painel de controlo acessível pelo navegador na porta 8529.
Esquema Flexível
Armazene documentos JSON sem esquema ou imponha uma estrutura por coleção, adaptando-se aos requisitos de dados em evolução sem migrações.
AQL Energia
A Linguagem de Consulta ArangoDB combina percursos de grafos, filtragem de documentos e agregações numa sintaxe expressiva e legível, próxima de SQL.
Por que executar ArangoDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.