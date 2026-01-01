Implemente MariaDB com instalação de um clique.
Base de dados relacional de código aberto e substituto direto do MySQL, confiados por milhões de implementações em todo o mundo.
Escolha um plano VPS para MariaDB
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MariaDB
O MariaDB é uma das bases de dados relacionais mais amplamente implementadas no mundo, criado pelos programadores originais do MySQL para permanecer permanentemente de código aberto. Oferece total conformidade ACID, compatibilidade com MySQL, múltiplos motores de armazenamento e funcionalidades empresariais como o Galera Cluster para alta disponibilidade — tornando-o uma base sólida para aplicações web, plataformas SaaS e cargas de trabalho de dados de qualquer dimensão.
Executar o MariaDB no seu próprio VPS oferece-lhe recursos de base de dados dedicados, controlo direto sobre a configuração e otimização, e um servidor de base de dados partilhado acessível a todas as suas aplicações — sem a sobrecarga e o preço por recurso dos serviços de base de dados geridos.
Principais características de MariaDB
Compatibilidade MySQL
A substituição direta para MySQL significa que as aplicações existentes, os controladores e as ferramentas funcionam sem alterações no código.
Transações ACID
O suporte transacional completo com InnoDB garante a integridade de dados para aplicações que não podem permitir um estado inconsistente.
Galera Cluster
Replicação multi-master integrada para implementações de alta disponibilidade que necessitam de operações de base de dados sem tempo de inatividade.
Múltiplos Motores de Armazenamento
Escolha entre InnoDB, Aria, ColumnStore e outros para adequar o motor de armazenamento a cada tipo de carga de trabalho.
JSON e Dados Espaciais
O tipo de dados JSON nativo e os índices espaciais suportam modelos de dados de aplicações modernos juntamente com dados relacionais tradicionais.
Por que executar MariaDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.