O MariaDB é uma das bases de dados relacionais mais amplamente implementadas no mundo, criado pelos programadores originais do MySQL para permanecer permanentemente de código aberto. Oferece total conformidade ACID, compatibilidade com MySQL, múltiplos motores de armazenamento e funcionalidades empresariais como o Galera Cluster para alta disponibilidade — tornando-o uma base sólida para aplicações web, plataformas SaaS e cargas de trabalho de dados de qualquer dimensão.

Executar o MariaDB no seu próprio VPS oferece-lhe recursos de base de dados dedicados, controlo direto sobre a configuração e otimização, e um servidor de base de dados partilhado acessível a todas as suas aplicações — sem a sobrecarga e o preço por recurso dos serviços de base de dados geridos.