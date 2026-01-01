Implemente changedetection.io com instalação de um clique.
Ferramenta de monitorização de alterações de sites autoalojada que alerta quando o conteúdo, os preços ou os elementos da página se atualizam.
Escolha um plano VPS para changedetection.io
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com changedetection.io
changedetection.io é uma plataforma de monitorização de websites autoalojada que deteta e notifica sobre alterações em qualquer página web — desde atualizações de conteúdo e flutuações de preço até reposições de stock e alterações regulamentares. Vai além de simples verificações de tempo de atividade ao permitir direcionar elementos específicos da página com seletores CSS, XPath, JSONPath ou seleção visual, e utiliza um navegador Playwright Chrome integrado para monitorizar páginas renderizadas em JavaScript e sites que exigem login.
O autoalojamento mantém os seus alvos de monitorização, inteligência competitiva e dados de notificação completamente privados, sem taxas por página ou por verificação, independentemente do número de sites ou da frequência com que os monitoriza.
Principais características de changedetection.io
Suporte de página JavaScript
O navegador Playwright integrado renderiza aplicações dinâmicas de página única e gere fluxos de início de sessão que ferramentas básicas de monitorização HTTP não conseguem alcançar.
Segmentação Precisa de Elementos
Seletores CSS, XPath, JSONPath e seleção visual permitem monitorizar exatamente o conteúdo que importa, em vez da página inteira.
Alertas de Preço e Reposição de Stock
Defina limiares de preço e gatilhos de palavras-chave para que seja notificado apenas quando um produto cair abaixo do preço-alvo ou voltar a estar em stock.
70+ Canais de notificação
Envie alertas para Discord, Slack, Telegram, email, webhooks e dezenas de outros serviços através da biblioteca Apprise, sem configuração adicional.
Histórico de Alterações com Vista de Diferenças
Cada alteração detetada é armazenada e destacada visualmente, para que possa rever exatamente o que mudou e quando, sem ter de revisitar a página original.
Por que executar changedetection.io na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.