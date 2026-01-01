changedetection.io é uma plataforma de monitorização de websites autoalojada que deteta e notifica sobre alterações em qualquer página web — desde atualizações de conteúdo e flutuações de preço até reposições de stock e alterações regulamentares. Vai além de simples verificações de tempo de atividade ao permitir direcionar elementos específicos da página com seletores CSS, XPath, JSONPath ou seleção visual, e utiliza um navegador Playwright Chrome integrado para monitorizar páginas renderizadas em JavaScript e sites que exigem login.

O autoalojamento mantém os seus alvos de monitorização, inteligência competitiva e dados de notificação completamente privados, sem taxas por página ou por verificação, independentemente do número de sites ou da frequência com que os monitoriza.