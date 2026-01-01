O Gogs (Go Git Service) é um serviço Git autoalojado concebido para a simplicidade e utilização mínima de recursos. Escrito em Go, oferece gestão de repositórios, acompanhamento de problemas, suporte wiki e organização de equipas através de uma interface web limpa, e funciona eficientemente mesmo em pequenas instâncias VPS.

O autoalojamento do Gogs mantém o seu código-fonte na infraestrutura que possui, sem taxas por utilizador e sem dependência de plataformas de alojamento externas. Esta implementação associa o Gogs ao PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e inclui reencaminhamento de porta SSH para workflows padrão de push e pull do Git.