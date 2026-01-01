Implemente Gogs com instalação de um clique.
Serviço Git autoalojado sem complicações, escrito em Go – leve, rápido e fácil de executar em qualquer servidor.
Escolha um plano VPS para Gogs
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Gogs
O Gogs (Go Git Service) é um serviço Git autoalojado concebido para a simplicidade e utilização mínima de recursos. Escrito em Go, oferece gestão de repositórios, acompanhamento de problemas, suporte wiki e organização de equipas através de uma interface web limpa, e funciona eficientemente mesmo em pequenas instâncias VPS.
O autoalojamento do Gogs mantém o seu código-fonte na infraestrutura que possui, sem taxas por utilizador e sem dependência de plataformas de alojamento externas. Esta implementação associa o Gogs ao PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e inclui reencaminhamento de porta SSH para workflows padrão de push e pull do Git.
Principais características de Gogs
Alojamento de repositório Git
Gestão completa de repositórios com navegação de branches, histórico de commits e fluxos de trabalho de pedidos de fusão numa interface web simples.
Acompanhamento de problemas
O rastreador de problemas integrado com etiquetas, marcos e atribuição mantém o trabalho do projeto organizado juntamente com o código.
Acesso Git SSH e HTTPS
Os programadores fazem push e pull através de SSH ou HTTPS, utilizando clientes Git padrão, sem quaisquer alterações no fluxo de trabalho.
Uso mínimo de recursos
Gogs funciona em hardware de baixa especificação, tornando-o uma escolha prática de alojamento Git para pequenos servidores e laboratórios domésticos.
Integrações de Webhook
O suporte a webhooks aciona sistemas de CI/CD e serviços externos em eventos de push para pipelines de construção e implementação automatizadas.
Por que executar Gogs na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.