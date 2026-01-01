Instalação do NSQ com um clique.
Plataforma de mensagens distribuídas em tempo real, concebida para tolerância a falhas e streaming de alto débito em escala.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NSQ
NSQ é uma plataforma de mensagens distribuída em tempo real, originalmente desenvolvida na Bitly para lidar com milhares de milhões de mensagens por dia. Ao contrário dos brokers tradicionais, o NSQ funciona como um cluster descentralizado de pequenos daemons – não há um único broker como gargalo, nenhum nó mestre e nenhum estado partilhado – para que os produtores e consumidores possam escalar horizontalmente sem reconfiguração.
Alojar o NSQ no seu próprio VPS mantém fluxos de eventos de alto volume, telemetria e pipelines de tarefas assíncronas dentro da sua infraestrutura, sem taxas por mensagem e sem limitação de serviço gerido. O painel de administração web incluído oferece visibilidade em tempo real sobre tópicos, canais e taxas de mensagens, enquanto o serviço de descoberta lookupd elimina a necessidade de endereços de broker codificados no seu parque de servidores.
Principais características de NSQ
Topologia descentralizada
Execute os daemons nsqd co-localizados com os produtores e utilize o nsqlookupd para descoberta — sem um único ponto de falha e sem um broker central para estrangular o débito.
Entrega pelo menos uma vez
Filas de mensagens persistentes com transbordo para disco garantem que as mensagens sobrevivem a interrupções de consumidores e tráfego de pico sem perder eventos.
Distribuição de canal
Tópicos transmitidos para múltiplos canais independentes, permitindo que diferentes grupos de consumidores processem o mesmo fluxo de eventos em paralelo sem coordenação.
Interface de Administração em Tempo Real
O painel de controlo nsqadmin baseado em navegador apresenta taxas de mensagens em tempo real, profundidade por canal e estatísticas por nó, para que possa resolver problemas de fluxos sem ferramentas CLI.
Clientes HTTP e TCP
Bibliotecas de cliente nativas em Go, Python, Java, Node.js e mais, além de uma API HTTP simples para publicação – integre a partir de qualquer linguagem sem um protocolo personalizado.
Por que executar NSQ na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.