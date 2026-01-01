NSQ é uma plataforma de mensagens distribuída em tempo real, originalmente desenvolvida na Bitly para lidar com milhares de milhões de mensagens por dia. Ao contrário dos brokers tradicionais, o NSQ funciona como um cluster descentralizado de pequenos daemons – não há um único broker como gargalo, nenhum nó mestre e nenhum estado partilhado – para que os produtores e consumidores possam escalar horizontalmente sem reconfiguração.

Alojar o NSQ no seu próprio VPS mantém fluxos de eventos de alto volume, telemetria e pipelines de tarefas assíncronas dentro da sua infraestrutura, sem taxas por mensagem e sem limitação de serviço gerido. O painel de administração web incluído oferece visibilidade em tempo real sobre tópicos, canais e taxas de mensagens, enquanto o serviço de descoberta lookupd elimina a necessidade de endereços de broker codificados no seu parque de servidores.