Implemente SQLPage com instalação num clique.
Crie sites interativos e painéis de dados utilizando apenas consultas SQL — sem necessidade de código frontend, frameworks ou JavaScript.
Escolha um plano VPS para SQLPage
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SQLPage
SQLPage é um servidor de aplicações web de código aberto que renderiza páginas web interativas diretamente a partir de consultas SQL. Programadores e analistas escrevem ficheiros
.sql que selecionam a partir de uma biblioteca de componentes integrada — formulários, tabelas, gráficos, mapas, navegação e dezenas de elementos de interface de utilizador — e o servidor transforma os conjuntos de resultados em HTML polido sem uma única linha de HTML, CSS ou JavaScript. Ligue o SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server e exponha uma base de dados existente como um painel de administração funcional, um dashboard interno ou um protótipo em minutos.
Alojar o SQLPage no seu próprio VPS mantém as consultas, esquemas e credenciais dentro da infraestrutura que controla, em vez de uma plataforma low-code de terceiros. Não há taxas por utilizador, nem limites de linhas, e os seus ficheiros
.sql permanecem portáteis e controláveis por versão como qualquer outro código.
Principais características de SQLPage
Renderização apenas SQL
Escreva ficheiros SQL comuns que selecionam de uma rica biblioteca de componentes e o SQLPage renderiza páginas HTML responsivas diretamente dos conjuntos de resultados.
Suporte a múltiplas bases de dados
Ligue-se a SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server e exponha qualquer base de dados existente como uma aplicação web funcional.
Componentes integrados
Formulários, tabelas, gráficos, mapas, cartões, navegação, carregamentos de ficheiros e dezenas de elementos de UI polidos estão disponíveis sem bibliotecas externas ou etapas de construção.
Recarregamento a quente instantâneo
Edite um ficheiro
.sql e a alteração aparece no próximo carregamento da página — sem compilação, sem bundler e sem reinício.
Pequeno binário estático
Um único binário Rust com menos de 20 MB serve um site dinâmico completo, com baixo uso de memória e arranques a frio rápidos em recursos modestos de VPS.
Autenticação incorporada
A autenticação básica HTTP, a gestão de sessões, o OAuth e as funções de hash de palavra-passe permitem que os ficheiros SQL protejam páginas sem um serviço de identidade externo.
Por que executar SQLPage na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.