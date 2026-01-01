SQLPage é um servidor de aplicações web de código aberto que renderiza páginas web interativas diretamente a partir de consultas SQL. Programadores e analistas escrevem ficheiros .sql que selecionam a partir de uma biblioteca de componentes integrada — formulários, tabelas, gráficos, mapas, navegação e dezenas de elementos de interface de utilizador — e o servidor transforma os conjuntos de resultados em HTML polido sem uma única linha de HTML, CSS ou JavaScript. Ligue o SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server e exponha uma base de dados existente como um painel de administração funcional, um dashboard interno ou um protótipo em minutos.

Alojar o SQLPage no seu próprio VPS mantém as consultas, esquemas e credenciais dentro da infraestrutura que controla, em vez de uma plataforma low-code de terceiros. Não há taxas por utilizador, nem limites de linhas, e os seus ficheiros .sql permanecem portáteis e controláveis por versão como qualquer outro código.