NextChat (anteriormente ChatGPT-Next-Web) é uma interface de chat de código aberto com mais de 88.000 estrelas no GitHub — o cliente de chat de IA autoalojado com mais estrelas disponível. Conecta-se a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek e dezenas de outros fornecedores, permitindo-lhe conversar com qualquer LLM através de uma interface de utilizador consistente, sem alternar entre painéis de controlo ou pagar por um serviço de wrapper de terceiros.

O autoalojamento do NextChat mantém as chaves de API e o histórico de conversas privados. O acesso pode ser bloqueado com um código de palavra-passe, e todos os dados do chat são armazenados no navegador do utilizador — não há base de dados para gerir e nenhuma retenção de dados do lado do servidor.