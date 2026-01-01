Implemente o NextChat com um clique.
Interface de chat de IA autoalojada com suporte para OpenAI, Claude, Gemini e mais de 20 fornecedores através de uma interface refinada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NextChat
NextChat (anteriormente ChatGPT-Next-Web) é uma interface de chat de código aberto com mais de 88.000 estrelas no GitHub — o cliente de chat de IA autoalojado com mais estrelas disponível. Conecta-se a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek e dezenas de outros fornecedores, permitindo-lhe conversar com qualquer LLM através de uma interface de utilizador consistente, sem alternar entre painéis de controlo ou pagar por um serviço de wrapper de terceiros.
O autoalojamento do NextChat mantém as chaves de API e o histórico de conversas privados. O acesso pode ser bloqueado com um código de palavra-passe, e todos os dados do chat são armazenados no navegador do utilizador — não há base de dados para gerir e nenhuma retenção de dados do lado do servidor.
Principais características de NextChat
Suporte a múltiplos fornecedores
Ligue-se a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI e mais de 20 outros fornecedores a partir de uma única interface, sem mudar de ferramentas.
Biblioteca de prompts integrada
Centenas de prompts de sistema pré-construídos para escrita, codificação, análise e tradução – ou crie e guarde os seus próprios modelos personalizados.
Proteção de código de acesso
Restrinja o acesso à sua instância com um código de palavra-passe, prevenindo o uso não autorizado das suas chaves de API quando esta for implementada publicamente.
Não é necessária base de dados
Todas as conversas são armazenadas no navegador do utilizador – o servidor permanece sem estado, tornando a implementação e a manutenção mínimas.
Renderização de Markdown e código
As respostas são apresentadas com suporte completo de markdown, incluindo blocos de código com realce de sintaxe, tabelas, matemática LaTeX e HTML inline.
Suporte a plugin MCP
Ativar o Protocolo de Contexto do Modelo (MCP) para estender o assistente com ferramentas externas, acesso a ficheiros e integrações personalizadas.
Por que executar NextChat na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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