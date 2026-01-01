Vane é um motor de respostas de código aberto alimentado por IA que funciona inteiramente na infraestrutura que controla. Combina um backend de metapesquisa baseado em SearXNG com um modelo de linguagem grande à sua escolha — modelos Ollama locais ou fornecedores de cloud como OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e Groq — para sintetizar respostas precisas apoiadas por fontes web citadas.

O autoalojamento do Vane mantém cada consulta de pesquisa e carregamento de documento no seu VPS. Não há registo de consultas por terceiros, nenhuma subscrição por utilizador e nenhuma classificação opaca — seleciona as fontes de pesquisa, o modelo e o nível de privacidade que se adequa à forma como pesquisa.