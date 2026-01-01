Implemente Vane: Instalação com um clique.
Motor de respostas de IA centrado na privacidade que fornece respostas com citação de fontes usando LLM locais ou provedores de nuvem no seu próprio hardware.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Vane
Vane é um motor de respostas de código aberto alimentado por IA que funciona inteiramente na infraestrutura que controla. Combina um backend de metapesquisa baseado em SearXNG com um modelo de linguagem grande à sua escolha — modelos Ollama locais ou fornecedores de cloud como OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e Groq — para sintetizar respostas precisas apoiadas por fontes web citadas.
O autoalojamento do Vane mantém cada consulta de pesquisa e carregamento de documento no seu VPS. Não há registo de consultas por terceiros, nenhuma subscrição por utilizador e nenhuma classificação opaca — seleciona as fontes de pesquisa, o modelo e o nível de privacidade que se adequa à forma como pesquisa.
Principais características de Vane
Respostas de IA citadas
Cada resposta remete para as fontes subjacentes, permitindo-lhe verificar as afirmações e aprofundar-se sem confiar cegamente no conteúdo gerado.
LLMs locais e na nuvem
Execute modelos de código aberto localmente através do Ollama, ou ligue OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Groq a partir da mesma interface web.
SearXNG Agrupado
É fornecido com uma instância de metapesquisa SearXNG para que as pesquisas sejam agregadas em vários motores sem as expor a rastreadores comerciais.
Modos de velocidade e qualidade
Alterne entre os modos de Velocidade, Equilibrado e Qualidade para trocar o tempo de resposta por uma pesquisa mais aprofundada e com vários passos em questões mais difíceis.
Carregamentos de ficheiros e descoberta
Carregue PDFs, ficheiros de texto e imagens para fazer perguntas sobre os seus próprios documentos, ou navegue pelo feed Discover para conteúdo em alta.
Histórico de pesquisa no seu VPS
Todas as consultas, ficheiros carregados e histórico de conversas permanecem no seu servidor num volume persistente — nunca sincronizados com uma cloud de terceiros.
Por que executar Vane na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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