O Jellystat é uma aplicação de estatísticas de código aberto construída especificamente para o servidor multimédia Jellyfin, inspirada no estilo de análise do Tautulli para o Plex. Liga-se à API do seu servidor Jellyfin e recolhe continuamente dados de reprodução, atividade do utilizador e informações da biblioteca, apresentando tudo através de gráficos interativos e painéis de controlo detalhados por utilizador.

O autoalojamento do Jellystat num VPS mantém o histórico de visualização e as análises do servidor completamente sob controlo, livre de serviços de rastreamento de terceiros. Uma base de dados PostgreSQL incluída mantém os dados históricos de reprodução através de atualizações de contentores, e o sistema de backup integrado guarda as estatísticas e configuração para que as análises sobrevivam a atualizações e migrações sem exportações manuais.