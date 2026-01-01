Implemente o Jellystat com instalação com um clique.
Painel de estatísticas e informações de código aberto para o servidor multimédia Jellyfin com acompanhamento detalhado da reprodução e análises de utilizador.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jellystat
O Jellystat é uma aplicação de estatísticas de código aberto construída especificamente para o servidor multimédia Jellyfin, inspirada no estilo de análise do Tautulli para o Plex. Liga-se à API do seu servidor Jellyfin e recolhe continuamente dados de reprodução, atividade do utilizador e informações da biblioteca, apresentando tudo através de gráficos interativos e painéis de controlo detalhados por utilizador.
O autoalojamento do Jellystat num VPS mantém o histórico de visualização e as análises do servidor completamente sob controlo, livre de serviços de rastreamento de terceiros. Uma base de dados PostgreSQL incluída mantém os dados históricos de reprodução através de atualizações de contentores, e o sistema de backup integrado guarda as estatísticas e configuração para que as análises sobrevivam a atualizações e migrações sem exportações manuais.
Principais características de Jellystat
Rastreamento de reprodução
Cada transmissão Jellyfin é registada com o utilizador, item, dispositivo e duração da visualização, para que tenha um histórico completo da atividade do servidor de multimédia.
Perceções sobre a Atividade do Utilizador
Os painéis de controlo por utilizador mostram o tempo de visualização, o conteúdo favorito e os padrões de visualização em toda a casa para desagregações transparentes do uso de multimédia.
Estatísticas da Biblioteca
Análises detalhadas de filmes, séries e outros conteúdos por género, codec e resolução revelam a estrutura da sua biblioteca de multimédia.
Backups integrados
A cópia de segurança e restauro com um clique para a base de dados Jellystat mantém as suas estatísticas históricas seguras durante atualizações, migrações e alterações de alojamento.
Autenticação Segura
O login baseado em JWT protege o painel de controlo de análises do acesso público sem depender de contas de utilizador do Jellyfin para iniciar sessão.
Por que executar Jellystat na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.