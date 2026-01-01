Implemente o Manticore Search com instalação de um clique.
Base de dados de pesquisa de código aberto de alto desempenho com pesquisa de texto completo, pesquisa vetorial e suporte para protocolo MySQL.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Manticore Search
O Manticore Search é uma poderosa base de dados de código aberto construída especificamente para pesquisa. Criada em 2017 como uma continuação do projeto Sphinx Search, combina pesquisa de texto completo, pesquisa de similaridade vetorial e análise em tempo real num único motor — acessível através do familiar protocolo MySQL ou de uma API HTTP JSON.
Ao contrário do Elasticsearch, o Manticore é escrito em C++ e requer recursos mínimos ao mesmo tempo que oferece um excelente desempenho de consulta em milhares de milhões de documentos. O autoalojamento no seu próprio VPS oferece-lhe controlo total sobre a sua infraestrutura de pesquisa — sem taxas por consulta, sem dependência de fornecedor e sem sobrecarga de JVM.
Principais características de Manticore Search
Pesquisa de texto completo
Mais de 20 operadores de pesquisa, incluindo correspondência difusa, radiciação e lematização, para uma recuperação precisa de texto completo em grandes coleções de documentos.
Compatível com MySQL
Ligue-se utilizando qualquer cliente MySQL, ORM ou ferramenta de BI – não é necessário um novo SDK, e as ferramentas existentes baseadas em MySQL funcionam imediatamente.
Pesquisa vetorial
O índice de vetor HNSW integrado permite pesquisa de similaridade semântica e consultas híbridas de palavras-chave + vetor sem uma base de dados de vetores separada.
Indexação em tempo real
Documentos tornam-se pesquisáveis imediatamente após a inserção, sem atraso na reconstrução do índice, mantendo os resultados atualizados em conjuntos de dados dinâmicos.
Armazenamento colunar
O formato colunar acelera análises, agregações e pesquisa facetada em grandes conjuntos de dados com baixa sobrecarga de memória.
Por que executar Manticore Search na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.