O Manticore Search é uma poderosa base de dados de código aberto construída especificamente para pesquisa. Criada em 2017 como uma continuação do projeto Sphinx Search, combina pesquisa de texto completo, pesquisa de similaridade vetorial e análise em tempo real num único motor — acessível através do familiar protocolo MySQL ou de uma API HTTP JSON.

Ao contrário do Elasticsearch, o Manticore é escrito em C++ e requer recursos mínimos ao mesmo tempo que oferece um excelente desempenho de consulta em milhares de milhões de documentos. O autoalojamento no seu próprio VPS oferece-lhe controlo total sobre a sua infraestrutura de pesquisa — sem taxas por consulta, sem dependência de fornecedor e sem sobrecarga de JVM.