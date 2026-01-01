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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com GrowthBook

O GrowthBook é uma plataforma de código aberto para gestão de funcionalidades (feature flags) e testes A/B que dá às equipas de engenharia e produto controlo total sobre a sua infraestrutura de experimentação. Conecta-se diretamente ao seu data warehouse existente — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — para que os resultados das experiências sejam analisados onde os seus dados já residem, sem necessidade de encaminhar eventos através de um serviço de terceiros.

O autoalojamento do GrowthBook no seu VPS elimina o preço por utilizador, mantém as configurações de experiências e os dados do utilizador na sua própria infraestrutura e permite um número ilimitado de membros de equipa e experiências a um custo de infraestrutura fixo — essencial para equipas em indústrias regulamentadas ou que desenvolvem produtos sensíveis à privacidade.

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O que pode criar com {name}

Principais características de GrowthBook

Testes A/B Avançados

Realize experiências com métodos estatísticos bayesianos e frequentistas, redução de variância CUPED e testes sequenciais para chegar a conclusões mais rapidamente com maior precisão.

Gestão de Feature Flags

Direcione os lançamentos de funcionalidades por atributos de utilizador, percentagem ou sinalizadores de pré-requisito, permitindo lançamentos graduais e reversões instantâneas sem novas implementações.

Análise nativa de armazém

As métricas da experiência são calculadas diretamente no BigQuery, Snowflake, Redshift ou PostgreSQL, mantendo os dados sensíveis na sua infraestrutura existente.

SDKs multi-idioma

Integre o GrowthBook em qualquer stack com SDKs oficiais para React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android e mais.

Editor de experiência visual

Lance testes A/B sem código em páginas web utilizando o editor visual, sem exigir alterações de engenharia na base de código da aplicação.

Por que executar GrowthBook na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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