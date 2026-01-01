O GrowthBook é uma plataforma de código aberto para gestão de funcionalidades (feature flags) e testes A/B que dá às equipas de engenharia e produto controlo total sobre a sua infraestrutura de experimentação. Conecta-se diretamente ao seu data warehouse existente — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — para que os resultados das experiências sejam analisados onde os seus dados já residem, sem necessidade de encaminhar eventos através de um serviço de terceiros.

O autoalojamento do GrowthBook no seu VPS elimina o preço por utilizador, mantém as configurações de experiências e os dados do utilizador na sua própria infraestrutura e permite um número ilimitado de membros de equipa e experiências a um custo de infraestrutura fixo — essencial para equipas em indústrias regulamentadas ou que desenvolvem produtos sensíveis à privacidade.