Implemente PiGallery2 com instalação de um clique.
Galeria de fotos autoalojada rápida, com base em diretórios, que transforma uma pasta de imagens em disco num álbum web polido.
Escolha um plano VPS para PiGallery2
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PiGallery2
O PiGallery2 é uma galeria de fotos de código aberto e auto-hospedada que utiliza um diretório de imagens no disco e o serve como uma galeria web rápida e moderna — sem pipeline de upload, sem base de dados proprietária, sem dependência de SaaS. O layout do diretório que já utiliza torna-se a estrutura de álbum que os visitantes navegam, por isso funciona igualmente bem para arquivos de fotos pessoais, galerias de eventos, álbuns de férias em família e portfólios leves.
A auto-hospedagem do PiGallery2 no seu próprio VPS mantém as fotos e metadados dentro da infraestrutura que controla, em vez de um serviço de fotos público que extrai conteúdo de imagem para reconhecimento facial ou dados de treino. O backend Node.js é intencionalmente leve — foi projetado para funcionar bem num Raspberry Pi — por isso, um pequeno plano de VPS aloja confortavelmente dezenas de milhares de imagens, enquanto ainda serve miniaturas rápidas e uma UI rica.
Principais características de PiGallery2
Modelo com o diretório em primeiro lugar
A estrutura de pastas existente torna-se a hierarquia do álbum — adicione novas fotos via SCP, rsync, ou uma ferramenta de sincronização e estas aparecem na galeria automaticamente.
Miniaturas rápidas
O indexador em segundo plano gera miniaturas em vários tamanhos, armazenadas em cache no disco para que os visitantes tenham uma navegação fluida mesmo em carregamentos a frio.
EXIF e vista do mapa
Lê metadados EXIF para alimentar páginas de informação por fotografia, vistas de mapa georreferenciadas e pesquisa por câmara, data ou etiqueta.
Pesquisa e filtragem
Pesquise por intervalo de datas, localização, rostos, etiquetas, classificações ou nome de ficheiro sem indexadores externos – todos os metadados permanecem na base de dados SQLite local.
Partilha e privacidade
Gerar ligações partilháveis por álbum com palavras-passe e datas de validade opcionais, ou restringir álbuns apenas a utilizadores autenticados.
Biblioteca somente leitura
O diretório de imagens está montado apenas para leitura para que o servidor não possa acidentalmente modificar ou apagar fotos originais durante digitalizações ou a geração de miniaturas.
Por que executar PiGallery2 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.