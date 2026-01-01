O PiGallery2 é uma galeria de fotos de código aberto e auto-hospedada que utiliza um diretório de imagens no disco e o serve como uma galeria web rápida e moderna — sem pipeline de upload, sem base de dados proprietária, sem dependência de SaaS. O layout do diretório que já utiliza torna-se a estrutura de álbum que os visitantes navegam, por isso funciona igualmente bem para arquivos de fotos pessoais, galerias de eventos, álbuns de férias em família e portfólios leves.

A auto-hospedagem do PiGallery2 no seu próprio VPS mantém as fotos e metadados dentro da infraestrutura que controla, em vez de um serviço de fotos público que extrai conteúdo de imagem para reconhecimento facial ou dados de treino. O backend Node.js é intencionalmente leve — foi projetado para funcionar bem num Raspberry Pi — por isso, um pequeno plano de VPS aloja confortavelmente dezenas de milhares de imagens, enquanto ainda serve miniaturas rápidas e uma UI rica.