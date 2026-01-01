Implemente Gokapi com instalação de um clique.
Servidor de partilha de ficheiros autoalojado leve com links que expiram, proteção por palavra-passe e backend S3 opcional.
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O que pode criar com Gokapi
Gokapi é um servidor de partilha de ficheiros de código aberto e autoalojado, modelado a partir do agora descontinuado Firefox Send. Permite carregar ficheiros através de uma interface web e distribuir links de download curtos e com prazo de validade — ideal para partilhas únicas onde o destinatário não tem uma conta na sua plataforma. O armazenamento pode ser em disco local ou em qualquer bucket compatível com S3, e cada link suporta validade configurável, limites de download e palavras-passe opcionais.
Alojar o Gokapi no seu próprio VPS mantém o conteúdo partilhado e os registos de acesso dos destinatários dentro da sua própria infraestrutura, em vez de num serviço de upload SaaS. O único binário Go mantém a pegada mínima, e ao contrário das plataformas públicas de partilha de ficheiros, não existem canais de abuso anunciados — apenas as pessoas a quem envia um link podem ver o que carregou.
Principais características de Gokapi
Ligações de partilha a expirar
Cada ficheiro carregado obtém um URL curto com expiração configurável por tempo ou número de downloads, para que os links deixem de funcionar depois de o destinatário os ter obtido.
Ligações protegidas por palavra-passe
Opcionalmente, proteja os downloads com uma palavra-passe por link para que mesmo URLs divulgados não possam ser abertos sem o segredo.
Armazenamento local ou S3
Armazene ficheiros no volume local ou aponte o Gokapi para qualquer bucket compatível com S3 (AWS, Backblaze, MinIO) para armazenamento elástico e durável.
Encriptação ponto a ponto
A encriptação opcional do lado do cliente garante que o servidor nunca vê texto simples para uploads partilhados através de links encriptados de ponta a ponta de uso único.
Contas multiutilizador
Crie contas de utilizador separadas para que vários membros da equipa ou membros da família partilhem uma única instância com históricos de carregamento isolados.
API e CLI
Carregue programaticamente através da API REST ou da CLI oficial para o envio de artefactos de compilação, pacotes de registos e saídas de automação.
Por que executar Gokapi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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