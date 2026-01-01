Gokapi é um servidor de partilha de ficheiros de código aberto e autoalojado, modelado a partir do agora descontinuado Firefox Send. Permite carregar ficheiros através de uma interface web e distribuir links de download curtos e com prazo de validade — ideal para partilhas únicas onde o destinatário não tem uma conta na sua plataforma. O armazenamento pode ser em disco local ou em qualquer bucket compatível com S3, e cada link suporta validade configurável, limites de download e palavras-passe opcionais.

Alojar o Gokapi no seu próprio VPS mantém o conteúdo partilhado e os registos de acesso dos destinatários dentro da sua própria infraestrutura, em vez de num serviço de upload SaaS. O único binário Go mantém a pegada mínima, e ao contrário das plataformas públicas de partilha de ficheiros, não existem canais de abuso anunciados — apenas as pessoas a quem envia um link podem ver o que carregou.