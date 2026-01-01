ClickHouse é um sistema de gestão de bases de dados colunar de código aberto, construído especificamente para processamento analítico online — executando consultas de agregação sobre milhares de milhões de linhas em milissegundos, sem cubos pré-computados ou vistas materializadas. Originalmente desenvolvido na Yandex e agora mantido pela ClickHouse Inc., ele alimenta plataformas de análise, backends de observabilidade e pipelines de eventos de produtos em empresas, desde startups até à Cloudflare, Uber e eBay.

Alojar o ClickHouse no seu VPS dá aos backends de aplicações, dashboards de análise e ferramentas de observabilidade uma camada de consulta de alto desempenho para dados de registo, métricas, eventos de utilizador e cargas de trabalho de séries temporais. A interface de utilizador Play integrada fornece uma interface de consulta baseada em navegador para que os analistas possam escrever SQL sem instalar um cliente de desktop.