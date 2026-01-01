Implemente o ClickHouse com instalação de um clique.
Base de dados OLAP colunar de código aberto, projetada para análise em tempo real em biliões de linhas com latência de consulta de milissegundos.
Escolha um plano VPS para ClickHouse
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ClickHouse
ClickHouse é um sistema de gestão de bases de dados colunar de código aberto, construído especificamente para processamento analítico online — executando consultas de agregação sobre milhares de milhões de linhas em milissegundos, sem cubos pré-computados ou vistas materializadas. Originalmente desenvolvido na Yandex e agora mantido pela ClickHouse Inc., ele alimenta plataformas de análise, backends de observabilidade e pipelines de eventos de produtos em empresas, desde startups até à Cloudflare, Uber e eBay.
Alojar o ClickHouse no seu VPS dá aos backends de aplicações, dashboards de análise e ferramentas de observabilidade uma camada de consulta de alto desempenho para dados de registo, métricas, eventos de utilizador e cargas de trabalho de séries temporais. A interface de utilizador Play integrada fornece uma interface de consulta baseada em navegador para que os analistas possam escrever SQL sem instalar um cliente de desktop.
Principais características de ClickHouse
Armazenamento colunar
A compressão por coluna e o layout de disco proporcionam rácios de compressão de 10 a 100x e consultas de agregação dramaticamente mais rápidas do que as bases de dados orientadas a linhas.
Família de motores MergeTree
Motores de tabela especializados para séries temporais, dados replicados, agregações de soma e cargas de trabalho de grafo otimizam o armazenamento e as consultas por caso de uso.
UI Play integrada
Execute consultas SQL ad-hoc diretamente do navegador em /play com realce de sintaxe, histórico de consultas e visualização de resultados.
Vistas materializadas
Tabelas pré-agregadas mantidas incrementalmente permitem servir consultas de painel de controlo em milhares de milhões de linhas com latência inferior a um segundo.
Distribuído e replicado
Suporte nativo para fragmentação entre nós e replicação de tabelas para alta disponibilidade sem serviços de coordenação externos.
Por que executar ClickHouse na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.