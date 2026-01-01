Implemente o Profilarr com um clique.
Ferramenta de automação que sincroniza perfis de qualidade e formatos personalizados de bases de dados da comunidade para as suas instâncias Radarr e Sonarr.
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O que pode criar com Profilarr
O Profilarr conecta as suas instâncias autoalojadas de Radarr e Sonarr a bases de dados de perfis de qualidade e formatos personalizados mantidas pela comunidade, aplicando configurações testadas automaticamente em vez de exigir entrada manual. Substitui horas de ajuste por instância com uma única operação de sincronização, mantendo cada aplicação "arr" na sua pilha alinhada com os mais recentes padrões da comunidade.
Autoalojar o Profilarr juntamente com a sua pilha de multimédia significa que as atualizações de perfil acontecem no seu horário, com total visibilidade sobre o que mudou e porquê — sem depender de serviços externos para enviar a configuração para as suas aplicações locais.
Principais características de Profilarr
Automação de sincronização de perfis
Extrai perfis de qualidade de bases de dados remotas da comunidade e aplica-os ao Radarr e ao Sonarr sem copiar e colar manualmente entre instâncias.
Gestão de formato personalizado
Sincroniza definições de formato personalizadas e pontuações para que cada instância na sua pilha use a mesma configuração testada.
Suporte multi-instância
Gerencia múltiplas instâncias de Radarr e Sonarr a partir de uma única interface, mantendo todas elas consistentes sem duplicar esforços.
Interface de Utilizador Web incluída
Interface baseada no navegador para gerir ligações, acionar sincronizações e rever as alterações aplicadas — não é necessário SSH ou CLI.
Configuração persistente
Todas as credenciais da instância e o estado de sincronização são armazenados num volume Docker nomeado, sobrevivendo a reinícios de contentores e a atualizações de imagem.
Por que executar Profilarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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