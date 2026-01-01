O Profilarr conecta as suas instâncias autoalojadas de Radarr e Sonarr a bases de dados de perfis de qualidade e formatos personalizados mantidas pela comunidade, aplicando configurações testadas automaticamente em vez de exigir entrada manual. Substitui horas de ajuste por instância com uma única operação de sincronização, mantendo cada aplicação "arr" na sua pilha alinhada com os mais recentes padrões da comunidade.

Autoalojar o Profilarr juntamente com a sua pilha de multimédia significa que as atualizações de perfil acontecem no seu horário, com total visibilidade sobre o que mudou e porquê — sem depender de serviços externos para enviar a configuração para as suas aplicações locais.