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Plataforma de BI de código aberto construída em torno do dbt que transforma os seus modelos de dados em dashboards e gráficos instantaneamente.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Lightdash

Lightdash é uma plataforma de business intelligence de código aberto projetada para funcionar nativamente com dbt (ferramenta de construção de dados). Em vez de reconstruir definições de métricas dentro de uma ferramenta de BI, o Lightdash lê os seus modelos, testes e documentação dbt existentes para gerar automaticamente uma interface de exploração e uma camada de métricas — mantendo a lógica de análise com controlo de versão no código, onde pertence. As equipas podem criar dashboards, executar consultas ad-hoc e agendar entregas de relatórios sem duplicar o trabalho já realizado no seu projeto dbt.

Ao contrário das ferramentas de BI de uso geral, a abordagem de fonte de verdade do Lightdash significa que quando um modelo dbt muda, todos os gráficos construídos sobre ele são atualizados automaticamente. O autoalojamento do Lightdash dá às equipas de análise controlo total sobre a sua infraestrutura de dados sem encaminhar os resultados das consultas através de plataformas de nuvem de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Lightdash

camada de métricas nativa de dbt

Lightdash lê modelos dbt, testes e documentação YAML existentes para gerar uma UI de exploração, eliminando a necessidade de redefinir métricas numa ferramenta de BI separada.

Explorador SQL ad-hoc

Execute consultas ad-hoc no seu armazém de dados diretamente a partir do navegador, com definições de coluna e resultados de teste obtidos automaticamente a partir dos metadados dbt.

Entrega agendada de relatório

Configure capturas de ecrã recorrentes do painel de controlo entregues para e-mail ou Slack num agendamento, mantendo os intervenientes atualizados sem exportações ou transferências manuais.

Copiloto de dados de IA

Faça perguntas sobre os seus dados em linguagem natural e obtenha sugestões de gráficos impulsionadas pela camada de métricas já definida no seu projeto dbt.

Analytics com controlo de versões

As definições de análise residem no código dbt juntamente com os seus modelos de dados, tornando as alterações de gráficos e métricas revisáveis, comparáveis e implementáveis através de fluxos de trabalho Git padrão.

Por que executar Lightdash na Hostinger

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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