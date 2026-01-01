Implemente o Lightdash com instalação de um só clique.
Plataforma de BI de código aberto construída em torno do dbt que transforma os seus modelos de dados em dashboards e gráficos instantaneamente.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Lightdash
Lightdash é uma plataforma de business intelligence de código aberto projetada para funcionar nativamente com dbt (ferramenta de construção de dados). Em vez de reconstruir definições de métricas dentro de uma ferramenta de BI, o Lightdash lê os seus modelos, testes e documentação dbt existentes para gerar automaticamente uma interface de exploração e uma camada de métricas — mantendo a lógica de análise com controlo de versão no código, onde pertence. As equipas podem criar dashboards, executar consultas ad-hoc e agendar entregas de relatórios sem duplicar o trabalho já realizado no seu projeto dbt.
Ao contrário das ferramentas de BI de uso geral, a abordagem de fonte de verdade do Lightdash significa que quando um modelo dbt muda, todos os gráficos construídos sobre ele são atualizados automaticamente. O autoalojamento do Lightdash dá às equipas de análise controlo total sobre a sua infraestrutura de dados sem encaminhar os resultados das consultas através de plataformas de nuvem de terceiros.
Principais características de Lightdash
camada de métricas nativa de dbt
Lightdash lê modelos dbt, testes e documentação YAML existentes para gerar uma UI de exploração, eliminando a necessidade de redefinir métricas numa ferramenta de BI separada.
Explorador SQL ad-hoc
Execute consultas ad-hoc no seu armazém de dados diretamente a partir do navegador, com definições de coluna e resultados de teste obtidos automaticamente a partir dos metadados dbt.
Entrega agendada de relatório
Configure capturas de ecrã recorrentes do painel de controlo entregues para e-mail ou Slack num agendamento, mantendo os intervenientes atualizados sem exportações ou transferências manuais.
Copiloto de dados de IA
Faça perguntas sobre os seus dados em linguagem natural e obtenha sugestões de gráficos impulsionadas pela camada de métricas já definida no seu projeto dbt.
Analytics com controlo de versões
As definições de análise residem no código dbt juntamente com os seus modelos de dados, tornando as alterações de gráficos e métricas revisáveis, comparáveis e implementáveis através de fluxos de trabalho Git padrão.
Por que executar Lightdash na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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