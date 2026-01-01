Lightdash é uma plataforma de business intelligence de código aberto projetada para funcionar nativamente com dbt (ferramenta de construção de dados). Em vez de reconstruir definições de métricas dentro de uma ferramenta de BI, o Lightdash lê os seus modelos, testes e documentação dbt existentes para gerar automaticamente uma interface de exploração e uma camada de métricas — mantendo a lógica de análise com controlo de versão no código, onde pertence. As equipas podem criar dashboards, executar consultas ad-hoc e agendar entregas de relatórios sem duplicar o trabalho já realizado no seu projeto dbt.

Ao contrário das ferramentas de BI de uso geral, a abordagem de fonte de verdade do Lightdash significa que quando um modelo dbt muda, todos os gráficos construídos sobre ele são atualizados automaticamente. O autoalojamento do Lightdash dá às equipas de análise controlo total sobre a sua infraestrutura de dados sem encaminhar os resultados das consultas através de plataformas de nuvem de terceiros.