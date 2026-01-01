O Semaphore é uma interface web moderna de código aberto para gerir e executar ferramentas de automação DevOps. Oferece um painel de controlo limpo para executar playbooks Ansible, planos Terraform, configurações OpenTofu, scripts Bash e pilhas Pulumi sem exigir acesso por linha de comandos. As equipas podem gerir inventários, credenciais e histórico de execução através do navegador, mantendo o controlo total sobre o seu código de infraestrutura.

O autoalojamento do Semaphore num VPS centraliza toda a execução de automação com registos de auditoria, execuções agendadas e controlos de acesso da equipa. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e uma conta de administrador criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais que configurar durante a implementação.