Interface web moderna para executar playbooks Ansible, planos Terraform, scripts Bash e stacks Pulumi.
Escolha um plano VPS para Semaphore
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Semaphore
O Semaphore é uma interface web moderna de código aberto para gerir e executar ferramentas de automação DevOps. Oferece um painel de controlo limpo para executar playbooks Ansible, planos Terraform, configurações OpenTofu, scripts Bash e pilhas Pulumi sem exigir acesso por linha de comandos. As equipas podem gerir inventários, credenciais e histórico de execução através do navegador, mantendo o controlo total sobre o seu código de infraestrutura.
O autoalojamento do Semaphore num VPS centraliza toda a execução de automação com registos de auditoria, execuções agendadas e controlos de acesso da equipa. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e uma conta de administrador criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais que configurar durante a implementação.
Principais características de Semaphore
Executor de playbooks Ansible
Execute playbooks Ansible a partir de uma interface web com gestão de inventário, injeção de variáveis e streaming de saída em tempo real.
Suporte a múltiplas ferramentas
Execute scripts Terraform, OpenTofu, Pulumi e Bash juntamente com o Ansible a partir de uma única interface unificada.
Execução agendada
Agende execuções de automação com expressões cron e visualize o histórico de execução com registos detalhados e acompanhamento do estado.
Gestão de credenciais
Armazene chaves SSH, credenciais de fornecedor de cloud e palavras-passe de cofre de forma segura com armazenamento encriptado.
Colaboração em equipa
Gerir o acesso da equipa com permissões ao nível do projeto para que os membros possam executar tarefas autorizadas sem acesso direto ao servidor.
Integração Git
Extraia playbooks e código de automação diretamente de repositórios Git com seleção de branch e tag por tarefa.
Por que executar Semaphore na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Activepieces
Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicações