Implemente OMERO com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de dados de imagem de código aberto para microscopia científica com um visualizador web multidimensional.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OMERO
OMERO é a plataforma de gestão de dados do Open Microscopy Environment, construída para laboratórios de investigação que trabalham com dados de bioimagem multidimensionais. Importa imagens de microscopia de mais de 150 formatos de ficheiro proprietários através do Bio-Formats, mantém-nas num repositório consultável e disponibiliza-as através de um visualizador web que gere canais, time-lapse e Z-stacks sem software proprietário.
O autoalojamento do OMERO no seu VPS dá aos grupos de laboratório controlo total sobre os dados de imagem brutos, anotações e permissões de acesso, ao mesmo tempo que agrupa o back end do OMERO.server, o front end do OMERO.web e um repositório PostgreSQL numa única implementação.
Principais características de OMERO
Visualizador multidimensional
Visualize pilhas Z, sequências time-lapse e aquisições multicanal diretamente no navegador, sem instalar software de microscopia para desktop.
Importação de Bio-Formats
Ingerir imagens de mais de 150 formatos proprietários de microscopia e preservar os metadados originais através da biblioteca Bio-Formats incluída.
Grupos e permissões
Organize os investigadores em grupos colaborativos com permissões de apenas leitura, leitura e anotação, ou leitura e escrita em conjuntos de dados e projetos partilhados.
Anotações e etiquetas
Anexe etiquetas, classificações, comentários, pares chave-valor e anexos de ficheiros a imagens para que o contexto experimental permaneça ligado aos dados brutos.
Scripting e APIs
Automatize pipelines de análise através de APIs de Python, Java e MATLAB ou execute OMERO.scripts do lado do servidor em conjuntos de dados completos.
Por que executar OMERO na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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