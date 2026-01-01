OMERO é a plataforma de gestão de dados do Open Microscopy Environment, construída para laboratórios de investigação que trabalham com dados de bioimagem multidimensionais. Importa imagens de microscopia de mais de 150 formatos de ficheiro proprietários através do Bio-Formats, mantém-nas num repositório consultável e disponibiliza-as através de um visualizador web que gere canais, time-lapse e Z-stacks sem software proprietário.

O autoalojamento do OMERO no seu VPS dá aos grupos de laboratório controlo total sobre os dados de imagem brutos, anotações e permissões de acesso, ao mesmo tempo que agrupa o back end do OMERO.server, o front end do OMERO.web e um repositório PostgreSQL numa única implementação.