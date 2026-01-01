Foundry Virtual Tabletop é a plataforma comercial, mas autoalojada, líder para executar jogos de role-playing de mesa online. Construído num motor JavaScript modular com suporte profundo para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu e dezenas de outros sistemas através de módulos da comunidade, oferece iluminação dinâmica de nível profissional, linha de visão, tokens animados, automação de lançamento de dados e uma extensa linguagem de macro para mecânicas de jogo personalizadas.

Autoalojar o Foundry no seu VPS mantém cada campanha, ficha de personagem e mapa de batalha sob o seu controlo direto – sem taxas SaaS por sessão, sem custos mensais de cloud e sem acesso de terceiros aos dados de jogo dos seus jogadores. É necessária uma licença paga do Foundry e é adquirida uma única vez em foundryvtt.com.