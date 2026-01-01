Implemente o Foundry VTT com instalação de um clique.
Plataforma virtual de mesa de excelência para gerir sessões de RPG de mesa online com mapas, fichas de personagem, automação e integração de voz/vídeo.
Escolha um plano VPS para Foundry VTT
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop é a plataforma comercial, mas autoalojada, líder para executar jogos de role-playing de mesa online. Construído num motor JavaScript modular com suporte profundo para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu e dezenas de outros sistemas através de módulos da comunidade, oferece iluminação dinâmica de nível profissional, linha de visão, tokens animados, automação de lançamento de dados e uma extensa linguagem de macro para mecânicas de jogo personalizadas.
Autoalojar o Foundry no seu VPS mantém cada campanha, ficha de personagem e mapa de batalha sob o seu controlo direto – sem taxas SaaS por sessão, sem custos mensais de cloud e sem acesso de terceiros aos dados de jogo dos seus jogadores. É necessária uma licença paga do Foundry e é adquirida uma única vez em foundryvtt.com.
Principais características de Foundry VTT
Iluminação e visão dinâmicas
A névoa de guerra baseada em mosaicos, os cálculos de linha de visão, as fontes de luz dinâmicas e a visão por ficha proporcionam aos jogadores uma experiência de exploração de masmorras com qualidade cinematográfica.
Mercado de sistemas e módulos
Suporte nativo para D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, e mais de 100 outros sistemas através de módulos da comunidade e pacotes de conteúdo.
Automação de dados
Lançador de dados integrado com integração de chat, analisador de fórmulas e regras por sistema que automatizam testes de ataque, dano, testes de resistência e testes de perícia.
Voz e chat de vídeo
Os canais opcionais de voz e vídeo WebRTC funcionam diretamente no Foundry para que os grupos não precisem de Discord, Zoom, ou outras ferramentas externas.
Macros e JavaScript
Um sistema de macros completo com acesso JavaScript ao estado do jogo permite aos mestres de jogo automatizar mecânicas complexas, criar botões personalizados e criar cenas dinâmicas.
Campanhas persistentes
Mundos, personagens, diários, cenas e dados de jogadores persistem entre sessões e sobrevivem a atualizações de contentores através de um único volume nomeado.
Por que executar Foundry VTT na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.