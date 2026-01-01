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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Foundry VTT

Foundry Virtual Tabletop é a plataforma comercial, mas autoalojada, líder para executar jogos de role-playing de mesa online. Construído num motor JavaScript modular com suporte profundo para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu e dezenas de outros sistemas através de módulos da comunidade, oferece iluminação dinâmica de nível profissional, linha de visão, tokens animados, automação de lançamento de dados e uma extensa linguagem de macro para mecânicas de jogo personalizadas.

Autoalojar o Foundry no seu VPS mantém cada campanha, ficha de personagem e mapa de batalha sob o seu controlo direto – sem taxas SaaS por sessão, sem custos mensais de cloud e sem acesso de terceiros aos dados de jogo dos seus jogadores. É necessária uma licença paga do Foundry e é adquirida uma única vez em foundryvtt.com.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Foundry VTT

Iluminação e visão dinâmicas

A névoa de guerra baseada em mosaicos, os cálculos de linha de visão, as fontes de luz dinâmicas e a visão por ficha proporcionam aos jogadores uma experiência de exploração de masmorras com qualidade cinematográfica.

Mercado de sistemas e módulos

Suporte nativo para D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, e mais de 100 outros sistemas através de módulos da comunidade e pacotes de conteúdo.

Automação de dados

Lançador de dados integrado com integração de chat, analisador de fórmulas e regras por sistema que automatizam testes de ataque, dano, testes de resistência e testes de perícia.

Voz e chat de vídeo

Os canais opcionais de voz e vídeo WebRTC funcionam diretamente no Foundry para que os grupos não precisem de Discord, Zoom, ou outras ferramentas externas.

Macros e JavaScript

Um sistema de macros completo com acesso JavaScript ao estado do jogo permite aos mestres de jogo automatizar mecânicas complexas, criar botões personalizados e criar cenas dinâmicas.

Campanhas persistentes

Mundos, personagens, diários, cenas e dados de jogadores persistem entre sessões e sobrevivem a atualizações de contentores através de um único volume nomeado.

Por que executar Foundry VTT na Hostinger

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Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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