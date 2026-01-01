Implemente o Wallabag com um clique.
Serviço de leitura posterior autoalojado que guarda e limpa artigos da web para leitura offline sem distrações.
Escolha um plano VPS para Wallabag
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Wallabag
Wallabag é uma aplicação de 'ler mais tarde' autoalojada que guarda artigos da web e remove anúncios, navegação e desordem, apresentando apenas o texto e as imagens para uma leitura limpa e focada. Funciona como uma alternativa privada ao Pocket e Instapaper com suporte offline completo.
Autoalojar o Wallabag num VPS significa que a sua lista de leitura e arquivo de artigos são armazenados na sua própria infraestrutura, sem acesso de terceiros. Extensões de navegador para Chrome e Firefox tornam o ato de guardar artigos num clique, enquanto as aplicações móveis para iOS e Android permitem a leitura offline em qualquer lugar. A importação do Pocket e Instapaper torna a migração simples.
Principais características de Wallabag
Leitura limpa de artigos
Wallabag extrai o conteúdo do artigo e remove anúncios, navegação e distrações para uma experiência de leitura limpa e focada.
Acesso offline
Artigos guardados sincronizam com as aplicações móveis para iOS e Android, permitindo a leitura sem uma ligação à internet.
Extensões do navegador
Guarde artigos do Chrome e do Firefox com um único clique utilizando a extensão oficial do navegador Wallabag.
Marcação e pesquisa
Organize os artigos guardados com etiquetas e encontre qualquer coisa instantaneamente utilizando a pesquisa de texto integral em todo o seu arquivo de leitura.
Importar do Pocket
Migre a sua lista de leitura existente do Pocket ou do Instapaper para o Wallabag sem perder nenhum artigo guardado.
Por que executar Wallabag na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion