Wallabag é uma aplicação de 'ler mais tarde' autoalojada que guarda artigos da web e remove anúncios, navegação e desordem, apresentando apenas o texto e as imagens para uma leitura limpa e focada. Funciona como uma alternativa privada ao Pocket e Instapaper com suporte offline completo.

Autoalojar o Wallabag num VPS significa que a sua lista de leitura e arquivo de artigos são armazenados na sua própria infraestrutura, sem acesso de terceiros. Extensões de navegador para Chrome e Firefox tornam o ato de guardar artigos num clique, enquanto as aplicações móveis para iOS e Android permitem a leitura offline em qualquer lugar. A importação do Pocket e Instapaper torna a migração simples.