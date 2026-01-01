O WhoDB é uma ferramenta de gestão de bases de dados rápida e leve que permite explorar e consultar vários sistemas de bases de dados através de uma única interface web. Suporta PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch e ClickHouse, tornando-o uma escolha versátil para programadores e administradores que trabalham com diversas pilhas de dados.

O WhoDB foca-se na simplicidade e velocidade: ligue-se às suas bases de dados diretamente a partir da UI, execute consultas, navegue por tabelas e inspecione dados — sem necessidade de configuração complexa ou software cliente pesado. Opcionalmente, integre modelos de IA como OpenAI ou Ollama para gerar consultas a partir de linguagem natural diretamente na interface.