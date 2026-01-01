Implemente WhoDB com instalação de um clique.
Explorador de bases de dados leve e baseado na web para Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis e muito mais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WhoDB
O WhoDB é uma ferramenta de gestão de bases de dados rápida e leve que permite explorar e consultar vários sistemas de bases de dados através de uma única interface web. Suporta PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch e ClickHouse, tornando-o uma escolha versátil para programadores e administradores que trabalham com diversas pilhas de dados.
O WhoDB foca-se na simplicidade e velocidade: ligue-se às suas bases de dados diretamente a partir da UI, execute consultas, navegue por tabelas e inspecione dados — sem necessidade de configuração complexa ou software cliente pesado. Opcionalmente, integre modelos de IA como OpenAI ou Ollama para gerar consultas a partir de linguagem natural diretamente na interface.
Principais características de WhoDB
Suporte a múltiplas bases de dados
Ligue-se a PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch e ClickHouse a partir de uma interface unificada.
Consultas assistidas por IA
Utilize OpenAI, Anthropic, ou um modelo Ollama local para gerar consultas SQL e NoSQL a partir de prompts de linguagem natural diretamente no editor.
Navegação e edição de tabelas
Navegar, filtrar, paginar e editar linhas em tabelas e coleções, tornando a inspeção e as correções de dados rotineiras rápidas e intuitivas.
Implementação leve
É fornecido como um único contentor Docker sem dependências externas, pelo que inicia em segundos e adiciona uma sobrecarga mínima ao seu VPS.
Por que executar WhoDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.