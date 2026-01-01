Implemente Transmute com instalação de um clique.
Conversor de ficheiros com foco na privacidade que transforma documentos, imagens, áudio e vídeo sem os carregar para servidores de terceiros.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Transmute
Transmute é um conversor de ficheiros com foco na privacidade que transforma documentos, imagens, áudio e vídeo entre formatos através de uma interface web limpa. Os ficheiros são processados pela sua própria instância autoalojada, em vez de um serviço de nuvem anónimo, para que material sensível nunca saia da infraestrutura que controla e não há limites de upload, marcas d'água ou taxas por conversão.
Autoalojar o Transmute num VPS dá às equipas uma ferramenta de conversão privada e sempre disponível, acessível a partir de qualquer navegador. É uma alternativa prática aos conversores online suportados por anúncios que recolhem dados, tornando-o adequado para organizações com requisitos rigorosos de tratamento de dados ou para qualquer pessoa que simplesmente queira a conversão de formatos sem entregar ficheiros a terceiros.
Principais características de Transmute
Conversão com prioridade na privacidade
Os ficheiros são processados inteiramente na sua própria instância autoalojada, pelo que documentos e multimédia sensíveis nunca chegam a um servidor de terceiros.
Suporte multiformato
Converta entre documentos, imagens, áudio e formatos de vídeo a partir de uma única interface sem instalar software de desktop.
Sem limites de carregamento
Alojamento próprio remove os limites de tamanho de ficheiro e as marcas d'água impostos por serviços de conversão online gratuitos.
Interface baseada em navegador
Arraste, solte e converta a partir de qualquer navegador com uma interface simples que não precisa de conta para começar.
Propriedade total dos dados
Execute o serviço no seu próprio VPS para manter o controlo total sobre onde os ficheiros são armazenados e por quanto tempo são retidos.
Por que executar Transmute na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion