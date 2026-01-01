Transmute é um conversor de ficheiros com foco na privacidade que transforma documentos, imagens, áudio e vídeo entre formatos através de uma interface web limpa. Os ficheiros são processados pela sua própria instância autoalojada, em vez de um serviço de nuvem anónimo, para que material sensível nunca saia da infraestrutura que controla e não há limites de upload, marcas d'água ou taxas por conversão.

Autoalojar o Transmute num VPS dá às equipas uma ferramenta de conversão privada e sempre disponível, acessível a partir de qualquer navegador. É uma alternativa prática aos conversores online suportados por anúncios que recolhem dados, tornando-o adequado para organizações com requisitos rigorosos de tratamento de dados ou para qualquer pessoa que simplesmente queira a conversão de formatos sem entregar ficheiros a terceiros.