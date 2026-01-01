O Matomo é a plataforma de analítica web de código aberto líder mundial, utilizada por mais de 1 milhão de websites em mais de 190 países. Como uma alternativa focada na privacidade ao Google Analytics, fornece analítica detalhada de visitantes, monitorização de conversões, mapas de calor, gravações de sessões e testes A/B, mantendo 100% dos seus dados na sua própria infraestrutura. Nenhum terceiro recebe os seus dados de visitantes, e a monitorização permanece precisa mesmo quando os bloqueadores de anúncios bloqueiam os scripts de analítica na cloud.

Alojar o Matomo no seu próprio VPS significa websites ilimitados, sem taxas por visitante, e total conformidade com o RGPD, HIPAA e outras regulamentações de residência de dados – tornando-o a plataforma de analítica de eleição para organizações que não podem enviar dados de visitantes para fornecedores externos.