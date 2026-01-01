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Plataforma líder de análise web de código aberto, utilizada por mais de 1 milhão de websites, com propriedade total dos dados e conformidade com o RGPD.

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Escolher plano
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32 GB de RAM
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Matomo

O Matomo é a plataforma de analítica web de código aberto líder mundial, utilizada por mais de 1 milhão de websites em mais de 190 países. Como uma alternativa focada na privacidade ao Google Analytics, fornece analítica detalhada de visitantes, monitorização de conversões, mapas de calor, gravações de sessões e testes A/B, mantendo 100% dos seus dados na sua própria infraestrutura. Nenhum terceiro recebe os seus dados de visitantes, e a monitorização permanece precisa mesmo quando os bloqueadores de anúncios bloqueiam os scripts de analítica na cloud.

Alojar o Matomo no seu próprio VPS significa websites ilimitados, sem taxas por visitante, e total conformidade com o RGPD, HIPAA e outras regulamentações de residência de dados – tornando-o a plataforma de analítica de eleição para organizações que não podem enviar dados de visitantes para fornecedores externos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Matomo

Propriedade Completa dos Dados

Todos os dados dos visitantes permanecem na sua infraestrutura — sem partilha com terceiros, sem criação de perfis de rede de anúncios e sem acesso de fornecedores à sua análise.

Conformidade RGPD

Controlos de privacidade incorporados, gestão de consentimento e ferramentas de anonimização de dados facilitam a conformidade regulamentar.

Rastreamento de Conversões

Meça objetivos, funis e atribuição ao longo de toda a jornada do visitante para compreender o que impulsiona as conversões.

Mapas de calor & Gravações de Sessão

Veja onde os utilizadores clicam, deslizam e hesitam com mapas de calor visuais e sessões de navegação gravadas.

Análise de Ecommerce

Acompanhe as receitas, o desempenho do produto, o abandono de carrinho e o valor vitalício do cliente com relatórios dedicados de e-commerce.

Sites ilimitados

Monitorize quantos websites precisar a partir de uma única instância Matomo, sem taxas por site ou atualizações de plano.

Por que executar Matomo na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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