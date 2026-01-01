Implemente Matomo com instalação de um clique.
Plataforma líder de análise web de código aberto, utilizada por mais de 1 milhão de websites, com propriedade total dos dados e conformidade com o RGPD.
Escolha um plano VPS para Matomo
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Matomo
O Matomo é a plataforma de analítica web de código aberto líder mundial, utilizada por mais de 1 milhão de websites em mais de 190 países. Como uma alternativa focada na privacidade ao Google Analytics, fornece analítica detalhada de visitantes, monitorização de conversões, mapas de calor, gravações de sessões e testes A/B, mantendo 100% dos seus dados na sua própria infraestrutura. Nenhum terceiro recebe os seus dados de visitantes, e a monitorização permanece precisa mesmo quando os bloqueadores de anúncios bloqueiam os scripts de analítica na cloud.
Alojar o Matomo no seu próprio VPS significa websites ilimitados, sem taxas por visitante, e total conformidade com o RGPD, HIPAA e outras regulamentações de residência de dados – tornando-o a plataforma de analítica de eleição para organizações que não podem enviar dados de visitantes para fornecedores externos.
Principais características de Matomo
Propriedade Completa dos Dados
Todos os dados dos visitantes permanecem na sua infraestrutura — sem partilha com terceiros, sem criação de perfis de rede de anúncios e sem acesso de fornecedores à sua análise.
Conformidade RGPD
Controlos de privacidade incorporados, gestão de consentimento e ferramentas de anonimização de dados facilitam a conformidade regulamentar.
Rastreamento de Conversões
Meça objetivos, funis e atribuição ao longo de toda a jornada do visitante para compreender o que impulsiona as conversões.
Mapas de calor & Gravações de Sessão
Veja onde os utilizadores clicam, deslizam e hesitam com mapas de calor visuais e sessões de navegação gravadas.
Análise de Ecommerce
Acompanhe as receitas, o desempenho do produto, o abandono de carrinho e o valor vitalício do cliente com relatórios dedicados de e-commerce.
Sites ilimitados
Monitorize quantos websites precisar a partir de uma única instância Matomo, sem taxas por site ou atualizações de plano.
Por que executar Matomo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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