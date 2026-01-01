Squidex é um CMS headless de código aberto que expõe o seu conteúdo através de APIs REST e GraphQL, permitindo que qualquer frontend — aplicações web, aplicações móveis ou sistemas do lado do servidor — obtenha conteúdo sem estar vinculado a uma camada de renderização específica. Os esquemas de conteúdo são definidos na interface de utilizador do Squidex com suporte total para referências, ativos, localização e regras de validação.

Alojar o Squidex no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre onde o conteúdo é armazenado e quem pode acedê-lo. Ao contrário das plataformas CMS headless SaaS que cobram por chamada de API ou por utilizador, uma instância autoalojada não tem limites de utilização e mantém todos os dados de conteúdo dentro da sua própria infraestrutura.