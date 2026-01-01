Implemente o Squidex com instalação de um clique.
CMS headless API-first com APIs GraphQL e REST para entrega de conteúdo em qualquer canal ou frontend.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Squidex
Squidex é um CMS headless de código aberto que expõe o seu conteúdo através de APIs REST e GraphQL, permitindo que qualquer frontend — aplicações web, aplicações móveis ou sistemas do lado do servidor — obtenha conteúdo sem estar vinculado a uma camada de renderização específica. Os esquemas de conteúdo são definidos na interface de utilizador do Squidex com suporte total para referências, ativos, localização e regras de validação.
Alojar o Squidex no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre onde o conteúdo é armazenado e quem pode acedê-lo. Ao contrário das plataformas CMS headless SaaS que cobram por chamada de API ou por utilizador, uma instância autoalojada não tem limites de utilização e mantém todos os dados de conteúdo dentro da sua própria infraestrutura.
Principais características de Squidex
GraphQL e APIs REST
Consultar e fornecer conteúdo através de endpoints GraphQL e REST para que qualquer pilha de frontend possa consumi-lo sem adaptadores personalizados.
Esquemas de conteúdo flexíveis
Defina tipos de conteúdo com campos personalizados, regras de validação, referências e componentes aninhados utilizando o editor de esquema visual.
Gestão de Ativos
Carregue, organize e transforme imagens e ficheiros diretamente no Squidex com operações de redimensionamento e corte integradas no pipeline de ativos.
Conteúdo multilíngue
Conteúdo do modelo com suporte de localização integrado para que cada campo possa conter traduções para cada localidade configurada.
Controlo de acesso baseado em funções
Atribua a editores, programadores e clientes externos diferentes níveis de permissão por aplicação, esquema ou tipo de conteúdo.
Por que executar Squidex na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.