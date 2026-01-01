Implemente Dolibarr com instalação de um clique.
Plataforma ERP e CRM de código aberto para gestão de vendas, faturação, inventário e operações comerciais.
Escolha um plano VPS para Dolibarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dolibarr
Dolibarr é uma plataforma ERP e CRM modular, de código aberto, que abrange toda a gama de operações comerciais — gestão de clientes, orçamentos, faturas, inventário, projetos, recursos humanos e contabilidade — num único sistema integrado. A sua arquitetura baseada em módulos permite ativar apenas as funcionalidades de que a sua empresa precisa, mantendo a interface organizada à medida que os seus requisitos aumentam.
Alojar o Dolibarr no seu próprio VPS significa que os seus dados financeiros, registos de clientes e documentos comerciais são armazenados numa infraestrutura que controla totalmente. Não existem taxas de licenciamento por utilizador, sem limites de armazenamento impostos pelo fornecedor, e nenhuma subscrição é necessária para desbloquear módulos avançados — tornando-o uma escolha económica a longo prazo para empresas em crescimento que desejam total propriedade dos seus dados operacionais.
Principais características de Dolibarr
CRM Integrado
Monitorize leads, gira contactos e acompanhe o pipeline de vendas desde o primeiro contacto até à fatura assinada, num só local.
Faturação e orçamentos
Crie orçamentos profissionais, converta-os em encomendas e emita faturas com acompanhamento automático de pagamentos e lembretes.
Gestão de inventário
Monitorizar os níveis de stock, gerir as ordens de compra e acompanhar os movimentos de produtos entre armazéns ou locais.
Projeto e registo de tempo
Atribua tarefas, registe o tempo em projetos e meça a rentabilidade com gestão de recursos e orçamento integrada.
Arquitetura modular
Ative apenas os módulos de que o seu negócio precisa hoje e ative funcionalidades adicionais à medida que as suas operações se expandem.
Por que executar Dolibarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.