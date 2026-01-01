Dolibarr é uma plataforma ERP e CRM modular, de código aberto, que abrange toda a gama de operações comerciais — gestão de clientes, orçamentos, faturas, inventário, projetos, recursos humanos e contabilidade — num único sistema integrado. A sua arquitetura baseada em módulos permite ativar apenas as funcionalidades de que a sua empresa precisa, mantendo a interface organizada à medida que os seus requisitos aumentam.

Alojar o Dolibarr no seu próprio VPS significa que os seus dados financeiros, registos de clientes e documentos comerciais são armazenados numa infraestrutura que controla totalmente. Não existem taxas de licenciamento por utilizador, sem limites de armazenamento impostos pelo fornecedor, e nenhuma subscrição é necessária para desbloquear módulos avançados — tornando-o uma escolha económica a longo prazo para empresas em crescimento que desejam total propriedade dos seus dados operacionais.