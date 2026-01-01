Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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O que pode criar com Apache SkyWalking
Apache SkyWalking is a CNCF member project delivering end-to-end observability for cloud-native and distributed systems. It collects distributed traces, service metrics, log correlation, and continuous profiling via eBPF — giving engineering teams a unified view of their entire stack without stitching together separate tools. The built-in topology maps and alerting make it straightforward to identify latency hotspots, dependency failures, and anomalies before they escalate.
This deployment pairs the SkyWalking OAP server with BanyanDB, SkyWalking's native time-series storage engine, eliminating the need for an external Elasticsearch or other database. Self-hosting gives you full control over your telemetry data — trace payloads, service performance metrics, and profiling results stay entirely on your own infrastructure with no per-span pricing.
Principais características de Apache SkyWalking
Rastreamento Distribuído
Captura rastreios completos de pedidos em microsserviços com propagação automática de contexto, expondo dependências de serviço e detalhamento da latência por operação.
Criação de perfis eBPF
A criação de perfis contínua de CPU e memória usando eBPF sonda o processo em execução sem alterações no código, identificando pontos críticos em produção sem sobrecarga de amostragem.
Service Topology Maps
Automatically generated real-time topology diagrams show call relationships, error rates, and throughput between every service in your architecture.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Por que executar Apache SkyWalking na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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