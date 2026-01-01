Até 69% de desconto para Apache SkyWalking

Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49  /mês
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Garantia de reembolso de 30 dias
Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Escolha um plano VPS para Apache SkyWalking

69% de desconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mês
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Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Apache SkyWalking

Apache SkyWalking is a CNCF member project delivering end-to-end observability for cloud-native and distributed systems. It collects distributed traces, service metrics, log correlation, and continuous profiling via eBPF — giving engineering teams a unified view of their entire stack without stitching together separate tools. The built-in topology maps and alerting make it straightforward to identify latency hotspots, dependency failures, and anomalies before they escalate.

This deployment pairs the SkyWalking OAP server with BanyanDB, SkyWalking's native time-series storage engine, eliminating the need for an external Elasticsearch or other database. Self-hosting gives you full control over your telemetry data — trace payloads, service performance metrics, and profiling results stay entirely on your own infrastructure with no per-span pricing.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache SkyWalking

Rastreamento Distribuído

Captura rastreios completos de pedidos em microsserviços com propagação automática de contexto, expondo dependências de serviço e detalhamento da latência por operação.

Criação de perfis eBPF

A criação de perfis contínua de CPU e memória usando eBPF sonda o processo em execução sem alterações no código, identificando pontos críticos em produção sem sobrecarga de amostragem.

Service Topology Maps

Automatically generated real-time topology diagrams show call relationships, error rates, and throughput between every service in your architecture.

Log Correlation

Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.

Native BanyanDB Storage

BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.

Por que executar Apache SkyWalking na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
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Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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