DreamFactory é uma plataforma de geração de API de código aberto que cria instantaneamente APIs REST e GraphQL totalmente documentadas e protegidas por função para qualquer base de dados — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server e mais — sem escrever uma única linha de código. Ligue a sua base de dados, e o DreamFactory gera uma API CRUD completa com autenticação, limitação de taxa e controlo de acesso ao nível do campo incorporados.

Alojar o DreamFactory no seu VPS dá-lhe total propriedade dos seus dados e da camada de API, sem preços por chamada ou dependência de fornecedor. Esta implementação inclui MySQL para a base de dados do sistema e Redis para caching de alto desempenho, oferecendo-lhe uma plataforma de API pronta para produção de imediato.