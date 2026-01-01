Instalação do DreamFactory com um clique.
Plataforma de API REST e GraphQL de código aberto que autogera APIs de base de dados seguras em minutos, sem codificar.
Escolha um plano VPS para DreamFactory
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DreamFactory
DreamFactory é uma plataforma de geração de API de código aberto que cria instantaneamente APIs REST e GraphQL totalmente documentadas e protegidas por função para qualquer base de dados — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server e mais — sem escrever uma única linha de código. Ligue a sua base de dados, e o DreamFactory gera uma API CRUD completa com autenticação, limitação de taxa e controlo de acesso ao nível do campo incorporados.
Alojar o DreamFactory no seu VPS dá-lhe total propriedade dos seus dados e da camada de API, sem preços por chamada ou dependência de fornecedor. Esta implementação inclui MySQL para a base de dados do sistema e Redis para caching de alto desempenho, oferecendo-lhe uma plataforma de API pronta para produção de imediato.
Principais características de DreamFactory
APIs Geradas Automaticamente
Ligue qualquer base de dados SQL ou NoSQL e receba instantaneamente uma API REST e GraphQL completa com suporte CRUD total – sem necessidade de codificação manual de endpoints.
Controlo de acesso baseado em funções
Defina permissões granulares por utilizador ou função, restringindo o acesso até tabelas e campos individuais para manter os dados seguros.
Suporte a múltiplas bases de dados
Gere APIs a partir de MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle e dezenas de outras fontes de dados, numa única plataforma.
Gestão de chaves de API
Emitir e revogar chaves API por aplicação ou consumidor, com limitação de taxa opcional para prevenir abusos e controlar a utilização.
Documentação da API ativa
Cada API gerada inclui documentação interativa do Swagger para que os programadores possam explorar e testar os pontos de extremidade imediatamente.
Por que executar DreamFactory na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.