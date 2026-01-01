Autobase é uma alternativa de código aberto a serviços de base de dados geridos na cloud, como Amazon RDS e Google Cloud SQL, oferecendo aprovisionamento automatizado de clusters PostgreSQL, configuração de alta disponibilidade e gestão centralizada através de uma consola web intuitiva.

Com mais de 4 000 estrelas no GitHub, permite aprovisionar clusters PostgreSQL prontos para produção com failover automatizado, cópias de segurança agendadas e recuperação pontual, sem dominar a complexa configuração de HA manualmente.

O autoalojamento do Autobase elimina os custos recorrentes por hora de serviços de base de dados na cloud, mantendo a sua infraestrutura de base de dados e todos os dados armazenados sob o seu controlo total. O DBDesk Studio integrado oferece acesso SQL direto e exploração de esquemas, e a API REST permite uma gestão programática completa – proporcionando-lhe a conveniência de uma base de dados gerida na sua própria infraestrutura.