Implemente o Autobase com um clique.
Plataforma de Base de Dados como Serviço de código aberto e autoalojada para automatizar o aprovisionamento e a gestão de clusters PostgreSQL.
Escolha um plano VPS para Autobase
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Autobase
Autobase é uma alternativa de código aberto a serviços de base de dados geridos na cloud, como Amazon RDS e Google Cloud SQL, oferecendo aprovisionamento automatizado de clusters PostgreSQL, configuração de alta disponibilidade e gestão centralizada através de uma consola web intuitiva.
Com mais de 4 000 estrelas no GitHub, permite aprovisionar clusters PostgreSQL prontos para produção com failover automatizado, cópias de segurança agendadas e recuperação pontual, sem dominar a complexa configuração de HA manualmente.
O autoalojamento do Autobase elimina os custos recorrentes por hora de serviços de base de dados na cloud, mantendo a sua infraestrutura de base de dados e todos os dados armazenados sob o seu controlo total. O DBDesk Studio integrado oferece acesso SQL direto e exploração de esquemas, e a API REST permite uma gestão programática completa – proporcionando-lhe a conveniência de uma base de dados gerida na sua própria infraestrutura.
Principais características de Autobase
Provisionamento de cluster com um clique
Implemente clusters PostgreSQL totalmente configurados e de alta disponibilidade através da consola web, sem escrever manualmente ficheiros de configuração de HA ou playbooks Ansible.
Failover automático
O failover integrado deteta falhas primárias e promove uma réplica automaticamente, minimizando o tempo de inatividade para cargas de trabalho de produção sem intervenção manual.
Estúdio SQL Integrado
O DBDesk Studio é fornecido juntamente com a consola, proporcionando navegação de esquemas, execução de consultas e exploração de dados sem instalar um cliente de base de dados separado.
Backup e recuperação
Agende cópias de segurança automáticas e restaure clusters para qualquer momento, protegendo contra a perda de dados devido a eliminações acidentais ou erros de aplicação.
Automação de REST API
Todas as ações de gestão estão disponíveis através de uma API REST, permitindo a integração com pipelines de CI/CD, ferramentas de infraestrutura como código e scripts de automação personalizados.
Por que executar Autobase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.