Instale YOURLS com um clique.
Encurtador de URL PHP autoalojado leve com análises de cliques, mais de 300 plugins e uma API REST.
Escolha um plano VPS para YOURLS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) é uma pequena aplicação PHP autónoma que lhe permite executar o seu próprio serviço de encurtamento de URLs no seu domínio. Ao contrário dos serviços comerciais, o YOURLS mantém todos os dados de cliques e a gestão de links inteiramente sob o seu controlo — sem limites de taxa, sem taxas de subscrição e sem rastreamento de terceiros da sua audiência.
Para além do encurtamento básico, o YOURLS inclui rastreamento de cliques integrado, análise de referências e uma API REST para gestão programática de links. Uma comunidade ativa construiu mais de 300 plugins, abrangendo tudo, desde a geração de códigos QR a redirecionamentos por geolocalização, tornando o YOURLS um dos encurtadores de links autoalojados mais extensíveis disponíveis.
Principais características de YOURLS
Analytics de cliques
Monitorize o total de cliques, referenciadores e estatísticas por link para que saiba exatamente como cada URL encurtado se comporta ao longo do tempo.
Ecossistema de plugins
Mais de 300 plugins da comunidade estendem o YOURLS com códigos QR, redirecionamentos de geolocalização, pré-visualizações de links e muito mais — sem necessidade de desenvolvimento personalizado.
REST API
Criar, expandir e recuperar estatísticas de ligações programaticamente através de uma API integrada, tornando o YOURLS fácil de integrar em aplicações e fluxos de trabalho de automação.
Palavras-chave personalizadas
Atribua slugs personalizados memoráveis a qualquer link em vez de caracteres aleatórios, dando-lhe URLs de marca como
yourdomain.com/launch.
Modo público ou privado
Execute o YOURLS como uma ferramenta privada para a sua equipa ou abra-o publicamente – o controlo de acesso é uma única opção de configuração.
Suporte a Bookmarklet
Instale o bookmarklet de um clique em qualquer navegador para encurtar o URL da página atual sem sair do seu fluxo de trabalho.
Por que executar YOURLS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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