YOURLS (Your Own URL Shortener) é uma pequena aplicação PHP autónoma que lhe permite executar o seu próprio serviço de encurtamento de URLs no seu domínio. Ao contrário dos serviços comerciais, o YOURLS mantém todos os dados de cliques e a gestão de links inteiramente sob o seu controlo — sem limites de taxa, sem taxas de subscrição e sem rastreamento de terceiros da sua audiência.

Para além do encurtamento básico, o YOURLS inclui rastreamento de cliques integrado, análise de referências e uma API REST para gestão programática de links. Uma comunidade ativa construiu mais de 300 plugins, abrangendo tudo, desde a geração de códigos QR a redirecionamentos por geolocalização, tornando o YOURLS um dos encurtadores de links autoalojados mais extensíveis disponíveis.