Cleanuparr é um gestor de downloads autoalojado, construído especificamente para o ecossistema Servarr. Conecta-se a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Whisparr, juntamente com qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent e rTorrent, e inspeciona continuamente a fila para interromper e remover downloads que estão parados, presos nos metadados, a descarregar muito lentamente, com falha na importação ou que correspondem a padrões de malware conhecidos, como ficheiros .lnk e .zipx suspeitos.

Além da higiene da fila, o Cleanuparr procura proativamente por conteúdo multimédia em falta e atualizações de qualidade que não atingem o limite, limpa seeds concluídos, remove ficheiros órfãos já não rastreados pelos arrs e envia alertas a cada interrupção ou remoção. Executá-lo no seu próprio VPS mantém a sua automação de multimédia organizada 24 horas por dia, sem supervisão manual da fila.