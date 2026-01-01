Implemente Cleanuparr com instalação de um clique
Limpador de fila avançado para a pilha Servarr que remove transferências paradas, falhadas e maliciosas automaticamente.
Escolha um plano VPS para Cleanuparr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cleanuparr
Cleanuparr é um gestor de downloads autoalojado, construído especificamente para o ecossistema Servarr. Conecta-se a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Whisparr, juntamente com qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent e rTorrent, e inspeciona continuamente a fila para interromper e remover downloads que estão parados, presos nos metadados, a descarregar muito lentamente, com falha na importação ou que correspondem a padrões de malware conhecidos, como ficheiros
.lnk e
.zipx suspeitos.
Além da higiene da fila, o Cleanuparr procura proativamente por conteúdo multimédia em falta e atualizações de qualidade que não atingem o limite, limpa seeds concluídos, remove ficheiros órfãos já não rastreados pelos arrs e envia alertas a cada interrupção ou remoção. Executá-lo no seu próprio VPS mantém a sua automação de multimédia organizada 24 horas por dia, sem supervisão manual da fila.
Principais características de Cleanuparr
Limpeza baseada em Strike
Marque downloads incorretos com avisos configuráveis e remova-os e bloqueie-os automaticamente assim que atingirem o seu limite.
Bloqueador de Malware
Detete e remova torrents maliciosos conhecidos utilizando padrões mantidos pela comunidade e uma lista de bloqueio integrada de tipos de ficheiro suspeitos.
Integração em toda a Servarr
Funciona com Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Whisparr juntamente com qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent e rTorrent num só lugar.
Pesquisa de faltas e atualizações
Aciona automaticamente pesquisas por itens em falta e atualizações de qualidade que não cumprem o limite, incluindo o acompanhamento da pontuação de formato personalizado.
Limpeza de órfãos e de seeding
Remove transferências sem hardlinks ou referências arr, limpa seeds de longa duração e suporta fluxos de trabalho compatíveis com cross-seed.
Notificações em tempo real
Envia alertas em cada ataque, remoção ou bloqueio através do seu canal de notificação preferido para que nada passe despercebido.
Por que executar Cleanuparr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.