FlareSolverr é um servidor proxy especializado que utiliza o Chromium sem interface gráfica para resolver automaticamente desafios JavaScript, CAPTCHAs e outros mecanismos de proteção anti-bot impostos pela Cloudflare e DDoS-GUARD. Expõe uma API HTTP simples que ferramentas como o Jackett e o Prowlarr utilizam para aceder a sites protegidos sem intervenção manual.

Alojar o FlareSolverr no seu VPS garante recursos dedicados para operações de navegador sem interface gráfica, disponibilidade 24/7 para a sua pilha de automação de multimédia e melhores taxas de sucesso nos desafios da Cloudflare em comparação com IPs residenciais que são mais propensos a serem sinalizados ou limitados.