Implemente o FlareSolverr com instalação de um clique.
Servidor proxy que ignora automaticamente a proteção Cloudflare e DDoS-GUARD para web scraping e ferramentas de automação de media.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FlareSolverr
FlareSolverr é um servidor proxy especializado que utiliza o Chromium sem interface gráfica para resolver automaticamente desafios JavaScript, CAPTCHAs e outros mecanismos de proteção anti-bot impostos pela Cloudflare e DDoS-GUARD. Expõe uma API HTTP simples que ferramentas como o Jackett e o Prowlarr utilizam para aceder a sites protegidos sem intervenção manual.
Alojar o FlareSolverr no seu VPS garante recursos dedicados para operações de navegador sem interface gráfica, disponibilidade 24/7 para a sua pilha de automação de multimédia e melhores taxas de sucesso nos desafios da Cloudflare em comparação com IPs residenciais que são mais propensos a serem sinalizados ou limitados.
Principais características de FlareSolverr
Contornar Cloudflare
Resolve automaticamente os desafios JS do Cloudflare e as verificações de integridade do navegador para que as ferramentas a jusante possam aceder a sites protegidos sem manuseamento manual.
API HTTP Simples
Expõe um endpoint REST direto que qualquer aplicação pode chamar para encaminhar pedidos através do proxy de resolução de desafios com um esforço mínimo de integração.
Gestão de sessões
Mantém sessões persistentes do navegador com armazenamento de cookies para que pedidos repetidos para o mesmo site evitem resolver desafios desnecessariamente.
Chromium sem cabeça
Utiliza um motor de navegador real para resolver desafios que bloqueiam clientes HTTP básicos, alcançando taxas de sucesso mais elevadas contra sistemas modernos de deteção de bots.
arr Stack Compatível
Suportado nativamente por Jackett, Prowlarr e outras ferramentas de automação de media como uma opção de proxy de excelência para indexadores protegidos pelo Cloudflare.
Por que executar FlareSolverr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.