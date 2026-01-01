Grimoire é um gestor de marcadores de código aberto, projetado para ser um lar permanente e pesquisável para tudo o que guarda da web. Armazena marcadores com extração automática de metadados — título da página, descrição, favicon e captura de ecrã — para que a sua coleção permaneça útil muito depois de ter esquecido por que guardou algo.

Ao contrário das pastas de marcadores do navegador que sincronizam com as nuvens dos fornecedores, o alojamento próprio do Grimoire no seu VPS mantém o seu histórico de leitura, links de pesquisa e recursos guardados totalmente privados. Um único contentor com armazenamento SQLite integrado significa que não há nada para manter — basta guardar, etiquetar e pesquisar.