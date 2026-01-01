Implemente Grimoire com instalação de um clique.
Gestor de marcadores autoalojado com etiquetagem, pesquisa de texto completo e extração de metadados assistida por IA.
Escolha um plano VPS para Grimoire
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Grimoire
Grimoire é um gestor de marcadores de código aberto, projetado para ser um lar permanente e pesquisável para tudo o que guarda da web. Armazena marcadores com extração automática de metadados — título da página, descrição, favicon e captura de ecrã — para que a sua coleção permaneça útil muito depois de ter esquecido por que guardou algo.
Ao contrário das pastas de marcadores do navegador que sincronizam com as nuvens dos fornecedores, o alojamento próprio do Grimoire no seu VPS mantém o seu histórico de leitura, links de pesquisa e recursos guardados totalmente privados. Um único contentor com armazenamento SQLite integrado significa que não há nada para manter — basta guardar, etiquetar e pesquisar.
Principais características de Grimoire
Extração automática de metadados
O Grimoire obtém o título, a descrição, o favicon e a captura de ecrã para cada marcador automaticamente, mantendo a biblioteca organizada sem esforço manual.
Pesquisa de texto completo
Pesquise nos títulos, descrições, etiquetas e notas dos marcadores para encontrar instantaneamente qualquer coisa na sua coleção.
Etiquetas e categorias
Organize marcadores com etiquetas e categorias flexíveis, depois filtre a sua biblioteca para encontrar exatamente o que precisa.
Marcação assistida por IA
Opcionalmente, ligue um fornecedor de IA para sugerir automaticamente etiquetas e resumos com base no conteúdo da página.
Extensão do navegador
Guarde os marcadores diretamente do Chrome ou Firefox com uma extensão de um clique, sem sair da página que está a ler.
Por que executar Grimoire na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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