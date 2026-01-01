Instale Evolution Go com um clique
Gateway de API do WhatsApp de alto desempenho escrito em Go para automação de mensagens com baixos recursos e gestão de múltiplas instâncias.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Evolution Go
O Evolution Go é um gateway de API do WhatsApp reescrito em Go, concebido como uma alternativa leve e eficiente à API Evolution baseada em Node.js. Construído sobre a biblioteca whatsmeow, oferece as mesmas capacidades essenciais de automação de mensagens – gestão de múltiplas instâncias, eventos webhook e uma API RESTful – enquanto consome significativamente menos memória e inicia em menos de um segundo, graças ao tempo de execução compilado do Go e ao modelo de concorrência nativo.
O autoalojamento do Evolution Go no seu VPS maximiza a vantagem de eficiência de recursos do seu binário compilado. Todas as credenciais de autenticação e dados de conversação são armazenados na sua própria base de dados PostgreSQL, garantindo a soberania e conformidade dos dados, sem os custos por mensagem que tornam os fornecedores comerciais de WhatsApp caros em escala.
Principais características de Evolution Go
Go-Native Desempenho
O binário compilado com concorrência baseada em goroutines lida com milhares de ligações simultâneas com 50-150 MB de memória por instância, muito menos do que a versão Node.js.
Gestão de Múltiplas Instâncias
Opere vários números de WhatsApp a partir de uma única implementação, com cada instância controlada e monitorizada de forma independente através da API REST.
Entrega de Eventos Webhook
Webhooks em tempo real enviam eventos de mensagem, conexão e grupo para a sua aplicação instantaneamente, permitindo fluxos de resposta automatizados e integração com CRM.
Arquitetura de Base de Dados Dupla
A autenticação e os dados do utilizador são armazenados em bases de dados PostgreSQL separadas, simplificando os backups e permitindo controlos de acesso granulares para implementações que exigem segurança.
Suporte de fila de mensagens
A integração opcional de RabbitMQ (AMQP) e NATS permite arquiteturas escaláveis orientadas a eventos para operações de mensagens de alto volume.
Por que executar Evolution Go na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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