O Evolution Go é um gateway de API do WhatsApp reescrito em Go, concebido como uma alternativa leve e eficiente à API Evolution baseada em Node.js. Construído sobre a biblioteca whatsmeow, oferece as mesmas capacidades essenciais de automação de mensagens – gestão de múltiplas instâncias, eventos webhook e uma API RESTful – enquanto consome significativamente menos memória e inicia em menos de um segundo, graças ao tempo de execução compilado do Go e ao modelo de concorrência nativo.

O autoalojamento do Evolution Go no seu VPS maximiza a vantagem de eficiência de recursos do seu binário compilado. Todas as credenciais de autenticação e dados de conversação são armazenados na sua própria base de dados PostgreSQL, garantindo a soberania e conformidade dos dados, sem os custos por mensagem que tornam os fornecedores comerciais de WhatsApp caros em escala.