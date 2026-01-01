Instale o FreeCAD com um clique.
Modelador CAD 3D paramétrico gratuito, acessível a partir de qualquer navegador via KasmVNC, sem necessidade de instalação local.
Escolha um plano VPS para FreeCAD
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FreeCAD
O FreeCAD é um modelador CAD 3D paramétrico, gratuito e de código aberto, utilizado por engenheiros, designers de produto e arquitetos em todo o mundo. Ao contrário das ferramentas baseadas em malha, o FreeCAD trabalha com geometria precisa baseada em restrições, para que cada dimensão possa ser modificada a qualquer momento sem reconstruir um modelo do zero. Este template executa o FreeCAD num ambiente de trabalho acessível via browser através do KasmVNC, transformando qualquer dispositivo com ligação à internet numa estação de trabalho CAD capaz.
Alojar o FreeCAD no seu VPS significa que o seu ambiente de engenharia — incluindo macros personalizadas, bibliotecas de peças e ficheiros de projeto — está sempre disponível a partir de qualquer dispositivo, sem ter de gerir instalações de software em várias máquinas. O armazenamento de volume persistente mantém todo o seu trabalho intacto em todas as atualizações e reinícios de contentores.
Principais características de FreeCAD
Acesso via Navegador
Ambiente de trabalho FreeCAD completo entregue via KasmVNC, acessível a partir de qualquer navegador moderno sem instalar nada localmente.
Modelação Paramétrica
O esboçador baseado em restrições e a bancada de trabalho de Design de Peças permitem modificar qualquer dimensão a qualquer momento sem reconstruir o modelo.
Ambiente Multibancada
Ambientes de trabalho dedicados para modelagem sólida, montagens, desenhos técnicos, análise FEM e muito mais numa única aplicação.
Suporte a Formato Padrão
Importar e exportar ficheiros STEP, IGES, STL, DXF e SVG para compatibilidade com outras ferramentas CAD e fluxos de trabalho de fabrico.
Programação Python
Automatize tarefas repetitivas, crie macros personalizadas e construa novas bancadas de trabalho utilizando o motor de script Python incorporado.
Por que executar FreeCAD na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web