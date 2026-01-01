O FreeCAD é um modelador CAD 3D paramétrico, gratuito e de código aberto, utilizado por engenheiros, designers de produto e arquitetos em todo o mundo. Ao contrário das ferramentas baseadas em malha, o FreeCAD trabalha com geometria precisa baseada em restrições, para que cada dimensão possa ser modificada a qualquer momento sem reconstruir um modelo do zero. Este template executa o FreeCAD num ambiente de trabalho acessível via browser através do KasmVNC, transformando qualquer dispositivo com ligação à internet numa estação de trabalho CAD capaz.

Alojar o FreeCAD no seu VPS significa que o seu ambiente de engenharia — incluindo macros personalizadas, bibliotecas de peças e ficheiros de projeto — está sempre disponível a partir de qualquer dispositivo, sem ter de gerir instalações de software em várias máquinas. O armazenamento de volume persistente mantém todo o seu trabalho intacto em todas as atualizações e reinícios de contentores.