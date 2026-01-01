Implemente o ZincSearch com instalação de um clique.
Motor de busca de código aberto leve, construído em Go, que oferece pesquisa de texto completo com uma fração do uso de recursos do Elasticsearch.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ZincSearch
O ZincSearch é um motor de pesquisa de código aberto escrito em Go que serve como uma alternativa leve ao Elasticsearch, projetado para equipas que precisam de pesquisa de texto completo rápida sem operar um cluster baseado em JVM. É fornecido como um único binário, funciona confortavelmente com menos de 1 GB de RAM, expõe uma API de ingestão compatível com Elasticsearch e inclui uma UI web Vue integrada para indexar dados e executar consultas.
O autoalojamento do ZincSearch no seu próprio VPS mantém os dados de registo, índices de documentos e análises de pesquisa sob o seu controlo, evitando o custo e a sobrecarga operacional do Elasticsearch gerido ou de plataformas de pesquisa alojadas – e o design sem esquema significa que pode começar a indexar documentos JSON em minutos após a implementação.
Principais características de ZincSearch
Pegada de binário único
Funciona com menos de 1 GB de RAM, sem JVM, sem otimização Lucene e sem bootstrap de cluster – ideal para planos VPS mais pequenos.
API compatível com Elasticsearch
O suporte direto para a API de ingestão do Elasticsearch permite que os expedidores de registos e clientes existentes enviem documentos sem alterações no código.
Interface web integrada
Interface baseada em Vue para gerir índices, executar consultas de pesquisa e explorar documentos, incluída de origem.
Indexação sem esquema
Indexe documentos JSON diretamente com deteção automática de campos – sem necessidade de definições de mapeamento prévias.
Autenticação integrada
A autenticação baseada em token está incluída e ativada por predefinição, sem um plugin de segurança separado para configurar.
Agregações e facetas
Consultas de agregação padrão potenciam dashboards, análise de registos e experiências de pesquisa filtrada em milhões de documentos.
Por que executar ZincSearch na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.