O ZincSearch é um motor de pesquisa de código aberto escrito em Go que serve como uma alternativa leve ao Elasticsearch, projetado para equipas que precisam de pesquisa de texto completo rápida sem operar um cluster baseado em JVM. É fornecido como um único binário, funciona confortavelmente com menos de 1 GB de RAM, expõe uma API de ingestão compatível com Elasticsearch e inclui uma UI web Vue integrada para indexar dados e executar consultas.

O autoalojamento do ZincSearch no seu próprio VPS mantém os dados de registo, índices de documentos e análises de pesquisa sob o seu controlo, evitando o custo e a sobrecarga operacional do Elasticsearch gerido ou de plataformas de pesquisa alojadas – e o design sem esquema significa que pode começar a indexar documentos JSON em minutos após a implementação.