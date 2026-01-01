Implemente o Metabase com uma instalação de um clique.
Plataforma de business intelligence de código aberto que permite a qualquer membro da equipa explorar dados e criar dashboards sem SQL.
Escolha um plano VPS para Metabase
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.
O que pode criar com Metabase
O Metabase é uma plataforma líder de inteligência de negócios de código aberto, confiada por mais de 40.000 empresas em todo o mundo. O seu construtor de consultas intuitivo permite que membros da equipa não técnicos explorem dados e criem painéis interativos sem escrever SQL, enquanto utilizadores avançados podem aceder a consultas nativas. Conecta-se a mais de 20 bases de dados, incluindo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery e Snowflake, e suporta relatórios automatizados por email e Slack.
Implementar o Metabase no seu próprio VPS mantém os dados de negócios sensíveis dentro do seu ambiente, elimina os preços SaaS por utilizador e fornece recursos dedicados para consultas complexas e grandes conjuntos de dados que abrandam os serviços de análise na cloud partilhados.
Principais características de Metabase
Construtor de Consultas No-SQL
Qualquer pessoa da equipa pode explorar dados e criar gráficos através de uma interface visual sem aprender a sintaxe SQL.
20+ Conectores de Base de Dados
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake e mais através de um assistente de configuração guiado.
Dashboards Interativos
Combine gráficos, métricas e filtros em painéis de controlo partilháveis que se atualizam automaticamente com dados atualizados.
Relatórios Automatizados
Agende relatórios para serem entregues por email ou Slack para que as partes interessadas tenham sempre informações atualizadas sem iniciar sessão.
Incorporação e Partilha
Incorpore painéis em ferramentas externas ou partilhe links públicos para análises direcionadas ao cliente, sem expor dados brutos.
Por que executar Metabase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Localização recomendada do servidor:
A verificar...
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Garantia de reembolso de 30 dias
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