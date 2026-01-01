O Metabase é uma plataforma líder de inteligência de negócios de código aberto, confiada por mais de 40.000 empresas em todo o mundo. O seu construtor de consultas intuitivo permite que membros da equipa não técnicos explorem dados e criem painéis interativos sem escrever SQL, enquanto utilizadores avançados podem aceder a consultas nativas. Conecta-se a mais de 20 bases de dados, incluindo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery e Snowflake, e suporta relatórios automatizados por email e Slack.

Implementar o Metabase no seu próprio VPS mantém os dados de negócios sensíveis dentro do seu ambiente, elimina os preços SaaS por utilizador e fornece recursos dedicados para consultas complexas e grandes conjuntos de dados que abrandam os serviços de análise na cloud partilhados.