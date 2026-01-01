Implemente o LibreChat com uma instalação de um clique.
Plataforma de chat de IA de código aberto que fornece uma interface unificada para OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelos locais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LibreChat
O LibreChat é uma alternativa autoalojada ao ChatGPT com mais de 15 000 estrelas no GitHub, que oferece uma interface única e polida para interagir com vários fornecedores de IA. Suporta modelos OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI e modelos alojados localmente via Ollama — tudo a partir de uma única implementação, sem ter de alternar entre diferentes painéis de controlo de fornecedores.
Este modelo agrupa a pilha completa do LibreChat: MongoDB para armazenamento de conversas, MeiliSearch para pesquisa de histórico de chat de texto completo e uma base de dados vetorial PostgreSQL para consultas de documentos RAG. Executá-lo no seu próprio VPS mantém as conversas sensíveis na sua infraestrutura, enquanto lhe dá controlo total sobre chaves de API, acesso de utilizador e gestão de custos.
Principais características de LibreChat
Acesso a IA Multi-fornecedor
Ligue os modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI e Ollama locais e alterne entre eles numa única sessão de chat.
RAG Consultas de Documentos
Carregue documentos e consulte-os com qualquer modelo de IA conectado usando o pipeline de recuperação integrado alimentado por pgvector.
Pesquisa de Conversa
Encontre conversas anteriores instantaneamente com a pesquisa de texto completo impulsionada por MeiliSearch em todo o histórico de conversas.
Gestão de utilizadores
Registar vários utilizadores com início de sessão por email/palavra-passe, gerir o acesso à chave API centralmente e monitorizar o consumo de tokens por utilizador.
Privacidade Completa
Todas as conversas de IA e documentos carregados permanecem no seu VPS – nenhuma recolha de dados de terceiros para além das APIs do fornecedor de IA que escolher.
Por que executar LibreChat na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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