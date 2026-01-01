O LibreChat é uma alternativa autoalojada ao ChatGPT com mais de 15 000 estrelas no GitHub, que oferece uma interface única e polida para interagir com vários fornecedores de IA. Suporta modelos OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI e modelos alojados localmente via Ollama — tudo a partir de uma única implementação, sem ter de alternar entre diferentes painéis de controlo de fornecedores.

Este modelo agrupa a pilha completa do LibreChat: MongoDB para armazenamento de conversas, MeiliSearch para pesquisa de histórico de chat de texto completo e uma base de dados vetorial PostgreSQL para consultas de documentos RAG. Executá-lo no seu próprio VPS mantém as conversas sensíveis na sua infraestrutura, enquanto lhe dá controlo total sobre chaves de API, acesso de utilizador e gestão de custos.