Flipt é uma plataforma de gestão de feature flags de código aberto que dá às equipas de desenvolvimento controlo total sobre o seu processo de lançamento. Permite armazenar configurações de feature flags juntamente com o seu código em repositórios Git, integrando-se com os fluxos de trabalho de revisão de código que a sua equipa já utiliza. A interface web torna a criação de feature flags, a definição de segmentos de utilizadores e a configuração de lançamentos baseados em percentagem acessível a todos na equipa, sem exigir alterações de código ou novas implementações.

Alojar o Flipt no seu VPS mantém a lógica sensível das feature flags e os dados de segmentação de utilizadores inteiramente dentro da sua infraestrutura, garantindo a conformidade com as políticas de segurança e eliminando a dependência de fornecedor. Obtém as mesmas capacidades que os serviços comerciais de feature flags a uma fração do custo.