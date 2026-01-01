Implemente o Flipt com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de feature flags autoalojada com armazenamento nativo de Git e capacidades avançadas de segmentação.
Escolha um plano VPS para Flipt
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Flipt
Flipt é uma plataforma de gestão de feature flags de código aberto que dá às equipas de desenvolvimento controlo total sobre o seu processo de lançamento. Permite armazenar configurações de feature flags juntamente com o seu código em repositórios Git, integrando-se com os fluxos de trabalho de revisão de código que a sua equipa já utiliza. A interface web torna a criação de feature flags, a definição de segmentos de utilizadores e a configuração de lançamentos baseados em percentagem acessível a todos na equipa, sem exigir alterações de código ou novas implementações.
Alojar o Flipt no seu VPS mantém a lógica sensível das feature flags e os dados de segmentação de utilizadores inteiramente dentro da sua infraestrutura, garantindo a conformidade com as políticas de segurança e eliminando a dependência de fornecedor. Obtém as mesmas capacidades que os serviços comerciais de feature flags a uma fração do custo.
Principais características de Flipt
Armazenamento Nativo de Git
Armazene as configurações de feature flag nos seus repositórios Git, proporcionando controlo de versões, revisão de código e histórico de auditoria para cada alteração.
Segmentação Avançada
Defina segmentos de utilizadores com atributos personalizados para lançar funcionalidades para coortes específicas antes de um lançamento completo.
Lançamentos percentuais
Lançar funcionalidades gradualmente a uma percentagem de utilizadores, reduzindo o risco e permitindo decisões orientadas por dados antes da implementação total.
APIs REST e gRPC
APIs abrangentes e SDKs de cliente para linguagens populares permitem que qualquer aplicação avalie sinalizadores com latência mínima.
Apoio multi-ambiente
Gerir configurações de sinalizadores separadas para ambientes de desenvolvimento, pré-produção e produção a partir de uma única instância.
Por que executar Flipt na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.